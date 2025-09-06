Cantora Taylor Swift não aparece em jogo da NFL em São Paulo

© Emma McIntyre/TAS24/Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Taylor Swift, 35, não veio ao Brasil acompanhar o noivo Travis Kelce no jogo de abertura da temporada 2025 da NFL. Apesar da grande especulação da presença em um camarote da Neo Química Arena, a cantora não viajou ao Brasil, entre outros motivos, por questões de segurança, segundo o site americano TMZ.

Início dos boatos: os rumores de que Taylor Swift estaria em solo brasileiro para acompanhar o noivo surgiram com os jornalistas José Renato Ambrósio, da SporTV, e Mariana Spinelli, da GE TV, ambos produtos do Grupo Globo.

Festa dos "Swifties": as redes sociais, instantaneamente, foram tomadas pela euforia dos Swifties. Todo registro em vídeo de um helicóptero descendo na Neo Química Arena era móvito de especulação da chegada da cantora norte-americana.

Ausência no VMA: a Revista People alimentou os boatos da vinda da artista ao jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Charges com publicação sobre a ausência dela no VMA 2025. O evento ocorrerá no próximo dia 7 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos.

Local aonde ela iria ficar: a GE TV chegou a exibir a imagem de dois camarotes antes do início do jogo, em Itaquera, indicando que seriam os possíveis lugares destinados para Taylor Swift.

O começo do duelo entre kansas City Chiefs e Los Angeles Charges causou a fúria dos fãs da cantora. Afinal, se ela havia vindo ver o jogo, cadê as imagens da cantora na Neo Química Arena.

Veículo como Folha de S. Paulo e O Globo deram a confirmação de que Taylor Swift estaria no Brasil e a caminho da partida. O TMZ, conhecido site gringo, trazia informações de que a equipe de segurança da artista havia a orientado a não viajar para assistir ao jogo.

"Foi apenas uma viagem de dois dias, sem tempo para as famílias se reunirem. Além disso, é seguro dizer que a segurança de Taylor teve um papel na tomada de decisão", diz a publicação norte-americana.

Mariana Spinelli, que divulgou a informação de que a cantora estava no Brasil, publicou mensagem pedindo desculpas pela notícia equivocada.

Os boatos da presença de Taylor Swift no Brasil causaram grande frustração nos fãs.

Leia Também: Audiência com PT é marcada e Jojo Todynho ironiza