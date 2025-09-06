Racismo? Raphinha acusa Disneyland de ignorar filho: "Esquilo vagabundo"

© Instagram - Raphinha

O jogador do Barcelona, Raphinha, de 28 anos, usou as redes sociais para denunciar uma situação pela qual seu filho Gael, de dois anos, passou no parque de diversões Disneyland Paris.

O menino estava acompanhado da mãe, Nathalia Belloli, quando viu sua dupla de personagens favorita, os esquilos Tico e Teco, passando pelo local.

Gael pediu um abraço várias vezes, chegou a esticar os braços, mas foi ignorado pelo personagem, que chegou a interagir normalmente com outras crianças que também estavam ali.

A atitude revoltou a mãe, que fez um desabafo nas redes sociais. Mais tarde, o próprio jogador publicou os vídeos e condenou o ocorrido.

“Esquilo nojento, isso não se faz com uma criança. Se eu for à Disney, o jornal do dia seguinte já pode informar que eu vou pegar esse esquilo vagabundo”, escreveu o atacante no Instagram.

Em outro comentário, Raphinha continuou expressando sua indignação:

“Os funcionários são uma vergonha. Vocês não deveriam tratar as pessoas assim, ainda mais uma criança. O trabalho de vocês é fazer as crianças felizes, não ignorá-las. Prefiro dizer que foi desprezo do que qualquer outra coisa.

Vocês são uma desgraça. Eu entendo o cansaço de quem trabalha com isso, mas por que todas as outras crianças brancas receberam abraço e o meu filho não? Ele só queria um ‘olá’ e um abraço. Sorte a de vocês que ele não entende”, desabafou o jogador.

