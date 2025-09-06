Orlando Bloom fala sobre separação de Katy Perry pela primeira vez

© Phillip Faraone/VF25/Getty Images para Vanity Fair

Orlando Bloom falou pela primeira vez sobre a separação de Katy Perry. O ator, de 48 anos, conversou com o jornalista Craig Melvin, esta sexta-feira, 5 de setembro, no âmbito da promoção do seu novo filme, 'The Cut'.

"Houve algumas mudanças pessoais na tua vida desde a última vez que estiveste aqui. Como estás?", questionou Melvin.

"Estou ótimo. Estou muito grato. Temos a filha mais linda [...] Sinto-me grato por tudo isso [...] E estamos ótimos. Vamos ser ótimos. Nada além de amor", concluiu o ator, não se alongando muito mais.

Veja esse momento da entrevista aqui a partir dos 04:20.

Katy Perry e Orlando Bloom: A separação depois de nove anos juntos

No dia 3 de julho, os representantes dos artistas confirmaram oficialmente o fim do relacionamento. A revista People já havia noticiado a separação em 26 de junho.

“Eles passaram por muita coisa juntos e, embora tenham decidido seguir caminhos diferentes, ainda existe respeito mútuo entre eles. Mantêm bastante contato pelo bem da filha”, revelou uma fonte à publicação.

Katy Perry e Orlando Bloom começaram a namorar em 2016, depois de se conhecerem em uma festa pós-Globo de Ouro. Viveram alguns altos e baixos, incluindo uma separação em 2017, mas em 2019 ficaram noivos.

“Conheci meu namorado por causa de um drive-through. Estávamos no Globo de Ouro, mas não estávamos juntos. Pedi para o meu segurança buscar dez hambúrgueres e, de repente, vejo a mão do Orlando pegando um. Eu fiquei surpresa e disse: ‘Ei, esse é o meu hambúrguer’”, contou a cantora em uma entrevista.

O pedido de casamento aconteceu no Dia dos Namorados (Valentine’s Day), como Katy revelou no programa de Jimmy Fallon.

“Foi muito fofo. Era Dia dos Namorados… fomos jantar e pensei que iríamos a uma exposição depois, mas acabamos entrando em um helicóptero. O pedido foi lá e, quando pousamos, toda a minha família estava esperando. Ele fez tudo direitinho”, disse a artista.

No ano seguinte, em 2020, nasceu Daisy Dove Bloom, primeira filha de Katy e segunda de Orlando, que já é pai de Flynn, de 13 anos, fruto de sua relação com a modelo Miranda Kerr.

Após a separação, Orlando chegou a se pronunciar publicamente sobre a tristeza que estava sentindo. Em seu Instagram, o ator de Piratas do Caribe compartilhou alguns stories com mensagens de reflexão:

“Cada dia é um novo começo. O que fazemos hoje é o que mais importa”, escreveu ele.

E acrescentou: “[...] O importante é dar o primeiro passo. Superar um pequeno medo dá coragem para enfrentar o próximo”.

