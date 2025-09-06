Regiane Alves conta que pousou nua após conselho de Susana Vieira

© reprodução/ youtube e Divulgação /BOB WOLFENSON

Em 2003, no auge do sucesso como a vilã Dóris, da novela "Mulheres Apaixonadas", a atriz Regiane Alves recebeu diversos convites da revista "Playboy" para posar nua. A publicação queria que ela fosse a estrela da edição de aniversário, lançada em agosto daquele ano.

Segundo Regiane, a decisão não foi fácil. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a atriz contou que resistiu à ideia até ouvir um conselho direto de Susana Vieira, colega de elenco na novela:

— Demorei muito para aceitar. Achava que não tinha muito a ver comigo, que era uma exposição desnecessária. Ao mesmo tempo, era uma edição de aniversário, e tinha um status nisso. Mas aí a Susana Vieira falou pra mim: “Tem que fazer, minha filha. Antes a gente fazia sem ganhar nenhum tostão. Agora que pagam bem faz mesmo. Tem que fazer. Mostra tudo!” — relembrou a atriz.

O incentivo da veterana fez Regiane repensar. Ela contou que conversou com os pais antes de tomar a decisão final. Depois do apoio da família, disse "sim" à revista e posou para o fotógrafo Bob Wolfenson. O ensaio foi realizado nos bastidores de um set de filmagem, em clima que remetia à personagem Dóris, que marcou sua carreira.

A chamada de capa trazia o título "Dóris para maiores", reforçando a conexão com a novela.

Hoje, mais de 20 anos depois, Regiane afirma ter orgulho do trabalho e garante que não se arrepende da escolha:

"Não tem nenhuma foto escandalosa. Não me arrependo de nada. Foi do jeito que eu quis fazer. Ficou também muito em cima da personagem da novela", disse.

