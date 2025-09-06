Kate Middleton loira? "Fez isso para facilitar transição para o grisalho"

A nova cor de cabelo de Kate Middleton continua dando o que falar. A princesa de Gales surpreendeu ao marcar presença em um evento no Museu de História Natural, em Londres, na última quinta-feira, 4 de setembro, e suas mechas loiras foram o centro das atenções.
A esposa do príncipe William sempre usou os cabelos castanhos, fazendo poucas e discretas alterações no corte e na cor ao longo do tempo. Talvez por isso muitas pessoas tenham ficado surpresas com o novo visual.
A página do Instagram dedicada a analisar os cabelos da realeza, a Royal Hair Chatter, criada pela stylist Christen Francis, comentou sobre o que pode estar por trás dessa grande mudança.
“Este certamente não é um loiro muito claro como o de Diana, princesa de Gales. Eu diria que é mais um loiro nível 8. Kate já fez mechas sutis no passado e já cobre os fios brancos há vários anos”, explicou a profissional.
“Eu diria que ela está clareando o cabelo para facilitar a transição para os fios grisalhos com o tempo”, acrescentou Christen Francis.
As críticas ao cabelo de Kate Middleton
Desde que apareceu pela primeira vez com os cabelos loiros, Kate Middleton foi alvo de várias críticas. Há quem diga que a nova cor não a favorece, quem critique o comprimento dos fios e até quem comente nas redes sociais que a princesa estaria usando peruca ou extensões. O fato de o cabelo parecer muito volumoso e levantado na parte de trás deu força a essas teorias.
Depois da enxurrada de comentários negativos, algumas vozes se levantaram em defesa da princesa.
O cabeleireiro Sam McKnight, que trabalhou durante vários anos com a princesa Diana, fez questão de compartilhar sua opinião publicamente.
“Estou chocado, horrorizado, consternado e enojado com todos os comentários nojentos feitos hoje sobre a princesa de Gales. O cabelo de uma mulher é algo muito pessoal, é sua armadura, defesa, confiança e muito mais”, declarou, mencionando que essas críticas são “malignas e totalmente desprovidas de empatia”.
A jornalista espanhola Sara Carbonero, que já enfrentou um diagnóstico de câncer, também abordou o assunto em sua página no Instagram, mostrando-se incomodada com a proporção que o tema tomou.
“Abalada e triste com os comentários sobre o novo visual de Kate Middleton. Em que momento alguém tem tão pouca empatia, bondade e compaixão para, sabendo o processo de saúde que essa mulher enfrentou ou ainda enfrenta, se dedicar a fazer julgamentos prejudiciais e fúteis, ao ponto de abrir até um debate sobre se usa peruca ou não, se a cor ficou ruim, se parece ter 20 anos a mais, se está magra, abatida ou com má aparência”, escreveu Carbonero.
“Por favor, não dá para ter menos humanidade”, concluiu a comunicadora.
