Filipe Ret sai em defesa de Oruam no The Town e pede liberdade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper carioca Filipe Ret se apresentou no palco principal do The Town deste sábado (6), no Autódromo de Interlagos. Durante o show, fez uma manifestação em defesa de Oruam, preso desde 22 de julho.

O músico fez a clemência antes de cantar "Me Sinto Abençoado", um dos seus hits. "Pra quem se sente abençoado nessa porra, vem comigo assim... Liberdade para Oruam, porra! MC não é bandido", gritou na passarela do palco, antes de puxar o coro dos fãs e jogar longe uma garrafa de água que segurava.

Oruam foi preso em julho após jogar pedras em policiais, supostamente para facilitar a fuga de um adolescente que estava em sua casa, na zona oeste do Rio. O jovem procurado foi apontado pela polícia como um dos maiores ladrões de carros do Rio de Janeiro.

O rapper ficou horas foragido, mas resolveu se entregar posteriormente e pediu desculpas nas redes sociais. Por conta desse episódio, ele e outro jovem respondem por tentativa de homicídio contra os policiais –o que a defesa do cantor nega.

Em 6 de agosto, a Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa do rapper para que a prisão preventiva dele fosse substituída por medidas alternativas.

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, pode ser condenado a até 31 anos de prisão caso seja denunciado e condenado pelos sete crimes pelos quais foi indiciado –a pena pode chegar a 47 anos se ele também for considerado culpado por dupla tentativa de homicídio. Se a aplicação for a máxima, o tempo de reclusão se elevaria para 71 anos.

A defesa afirma que o artista "não atentou contra a vida de ninguém, e isto será devidamente esclarecido nos autos do processo que trata dos fatos".

O rapper ainda foi multado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em R$ 40,5 mil por manter animais silvestres em casa.

