Diego Hypolito diz que também 'shippa' namoro com Gil do Vigor

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diego Hypolito e Gil do Vigor apareceram juntos recentemente e já se tornaram o novo "ship" da internet, ou seja, o casal que todo mundo quer ver junto.

Em entrevista ao F5 no primeiro dia de The Town, neste sábado (6), o ginasta falou do economista com doçura. "Gil é um amor, uma pessoa querida. A gente foi ao teatro", disse.

Questionado sobre sua vida amorosa, ele diz que está sempre em busca de um amor. "Sou uma pessoa romântica, já morei junto algumas vezes, estou em busca de um amor. Estou conhecendo uma pessoa, vamos ver o que vai acontecer pela frente", diz.

Sobre o suposto casal com Gil, falou: "pode shippar, eu shippo também."

