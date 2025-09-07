Atriz da Globo é encontrada em condições precárias em Porto Alegre

© Reprodução

Sem comida, sem banho e vivendo entre lixo e fezes de animais. Foi nessas condições que a ex-atriz Rejane Schumann, conhecida por papéis em novelas da Globo nos anos 1970, como O Feijão e o Sonho, Espelho Mágico, Dancin’ Days e Pai Herói, foi encontrada em um apartamento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo a Folha de S.Paulo, Rejane, de 74 anos, vivia em situação de abandono há meses. A situação só veio à tona após denúncias de vizinhos sobre mau cheiro e barulho de cães no imóvel, localizado no bairro Moinhos de Vento.

A Polícia Civil foi chamada e encontrou um cenário de extrema precariedade. A ativista Deise Falci, da organização Vem Adotar, acompanhou a operação e registrou a situação nas redes sociais.

— Fui com a Polícia Civil à casa de uma ex-atriz da Globo, jornalista e advogada, que encontramos em total estado de abandono. É a primeira vez que tenho vontade de também resgatar a pessoa — relatou Deise.

Ela descreveu o local como “imundo” e contou que a ex-atriz estava “extremamente magra, sem banho há meses, dormindo em um colchão sujo e com a casa tomada por um odor insuportável de urina”.

Problemas de saúde e resgate dos animais

Segundo Deise, Rejane apresenta sinais de demência e necessita de cuidados urgentes. — Demência é triste, e precisamos ter empatia. O próximo pode ser um de nós — disse a ativista, que iniciou uma campanha para ajudar a ex-atriz.

Os animais que viviam no apartamento também foram resgatados. Um dos cães apresentava sinais de sarna. Todos serão encaminhados para adoção após receber cuidados veterinários.

Após a operação, voluntárias ajudaram a limpar o imóvel, que estava sem luz e com odor sentido ainda na rua. Segundo Deise, a ex-atriz costumava jogar as fezes dos animais pela janela.

Sobrinha assume tutela

O delegado Cesar Carrion, responsável pelo caso, confirmou que uma sobrinha da ex-atriz se apresentou à polícia e se comprometeu a assumir os cuidados de Rejane.

— A sobrinha prestou depoimento, disse que estava há anos sem contato com a tia e não sabia das condições em que ela vivia. Agora, afirmou que vai cuidar — disse o delegado.

Com o compromisso formalizado, a Polícia Civil encerrou o caso.

Enquanto isso, Deise Falci segue acompanhando Rejane. Além da limpeza do apartamento, ela tenta levá-la para cuidados pessoais, como ida ao salão de beleza.

Carreira na TV

Rejane Schumann teve destaque na dramaturgia da TV Globo entre as décadas de 1970 e 1980. Ela participou de novelas como O Feijão e o Sonho (1976), Espelho Mágico (1977), Dancin’ Days (1978) e Pai Herói (1979).