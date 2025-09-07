Priscilla revela que se casou: 'Ninguém sabe'

© Reprodução / Instagram

Priscilla surpreendeu os fãs ao revelar, neste sábado (6), que está casada com o produtor musical Laudz. A declaração foi feita durante entrevista ao gshow no primeiro dia do The Town.

A cantora contou que o casamento aconteceu de forma discreta e sem qualquer anúncio prévio. Ela e Laudz ficaram noivos em junho de 2024, mas a oficialização da união não havia sido divulgada até agora.

— O povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada! — afirmou Priscilla, sem dar detalhes sobre a cerimônia.

Questionada sobre a possibilidade de realizar uma festa, a artista disse que não tem planos:

— Não, tanto é que ninguém sabe — comentou.

Apesar da discrição, Priscilla já havia feito uma declaração apaixonada ao marido nas redes sociais recentemente.

“Amo cada detalhe de você, cada mania, cada característica, cada qualidade e cada defeito. Você me deu acesso ao seu mundo e nele eu conheci a pessoa mais fascinante, interessante, verdadeira. Você prende minha atenção desde o dia que te conheci. Meu amor, meu parceiro, melhor amigo. Te escolho e te celebro todos os dias”, escreveu a cantora na ocasião.

Priscilla será uma das atrações do palco The One, no The Town, no próximo dia 13 de setembro. A mesma data terá ainda apresentações de Mariah Carey, Jessie J e Lionel Richie.

