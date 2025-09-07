Bruna Biancardi surge de máscara após celulite facial

© Reprodução / Instagram

A influenciadora Bruna Biancardi revelou, neste sábado (6), o motivo para ter usado máscara durante o jogo da NFL realizado na sexta-feira (5), em São Paulo. Segundo ela, a decisão foi motivada por uma complicação de pele após espremer uma espinha.

“Tudo começou com uma simples espinha que quis espremer. Infeccionou, inchou muito e virou uma celulite facial”, contou.

Bruna mostrou fotos do inchaço nos lábios e disse que optou pela máscara por razões estéticas. “Não queria sair nas fotos parecendo que tinha sido picada por uma abelha. Não é viral, não é transmissível”, afirmou.

Entenda o que é a celulite facial

De acordo com a dermatologista Sarah Thé Coelho, pós-graduada pelo Hospital Albert Einstein em Laser, Cosmiatria e Procedimentos Estéticos, a celulite facial é uma infecção bacteriana aguda que atinge a pele e o tecido subcutâneo do rosto.

“É um quadro médico sério, que exige tratamento imediato”, explicou a especialista.

A médica ressaltou que, apesar do nome, não há relação com a celulite estética — os furinhos em coxas e glúteos. “Na estética, trata-se de uma alteração da gordura até a pele, sem infecção. São condições totalmente diferentes”, reforçou.

Como a infecção pode surgir

Segundo Sarah, espremer espinhas é a principal porta de entrada para bactérias que vivem na própria pele. “Quando apertamos, abrimos caminho para esses microrganismos chegarem a camadas mais profundas e ainda espalhamos o conteúdo para tecidos vizinhos, favorecendo a inflamação”, explicou.

A prática também pode atrasar a cicatrização e aumentar o risco de cicatrizes permanentes.

Sintomas que exigem atenção

Entre os sinais da celulite facial estão vermelhidão, inchaço, dor local e sensação de calor na região. Casos mais graves podem evoluir com febre, calafrios e mal-estar geral.