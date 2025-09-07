Patrick Schwarzenegger se casa com a modelo Abby Champion

© Jeff Spicer/Getty Images

07/09/2025 12:18 ‧ há 6 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Patrick Schwarzenegger já é um homem casado. O ator, de 31 anos, subiu ao altar com a modelo Abby Champion este sábado, 6 de setembro, no clube de campo Gozzer Ranch, em Coeur d'Alene, Idaho, Estados Unidos da América.

O Daily Mail publicou a notícia e mostrou ainda as fotos da cerimônia.

O casamento ocorreu com uma vista de tirar o fôlego do lago Coeur d'Alene.

A manequim usou um vestido creme sem mangas, com uma saia rodada e um véu longo. Já o artista optou por um smoking creme e umas calças pretas.

Patrick Schwarzenegger ties the knot with model Abby Champion during intimate ceremony overlooking Idaho lake https://t.co/cw0vL5oLz7 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 7, 2025

Patrick chegou a adiar este dia tão especial para conseguir filmar a última temporada da série 'The White Lotus', que se tornou um sucesso e na qual a sua atuação foi muito aclamada.

Numa entrevista, o ator relembrou esse momento.

"Fui chamado para fazer a série e disse à Abby: 'Sei que estamos noivos e vamos nos casar este ano. Mas vamos ter que adiar. Consegui o papel e vou filmar os próximos sete meses na Tailândia'. Ela estava tão feliz. Ela estava em êxtase porque era uma grande fã da série", afirmou.

Quem também marcou presença na boda, como não podia deixar de ser, foi o pai de Patrick, o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, juntamente com a ex-mulher Maria Shriver (mãe do noivo). Entre os famosos convidados estavam ainda a irmã do noivo, Katherine, e o seu marido, Chris Pratt.

A história de amor de Patrick Schwarzenegger e Abby Champion

O casal namora desde 2015 e anunciou o noivado no Instagram em dezembro de 2023 com a seguinte legenda: "Para sempre".

Numa entrevista ao programa 'The Drew Barrymore Show', em maio deste ano, Patrick falou sobre o noivado. "Finalmente, há um ano e meio, ficamos noivos. E foi o nosso momento, foi incrível", confessou.

Leia Também: Bruna Biancardi surge de máscara após celulite facial