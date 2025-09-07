Benedito Ruy Barbosa faz rara aparição na Globo em programa local

© Divulgação / TV Globo

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Afastado da mídia devido a idade, o autor Benedito Ruy Barbosa, 94, fez uma rara aparição na Globo depois de muito tempo sem aparecer publicamente em um programa.

Ele participou do programa Muito Mais, produzido pela TV Tem, afiliada da emissora no interior de São Paulo. Atualmente, Benedito vive em uma casa em São Paulo.

A sua aparição ocorreu devido a estreia da reprise de "Terra Nostra" (1999), que passou a ser reexibida pela Globo no início da semana. Benedito não concedeu entrevista completa por causa do seu atual estilo de vida.

No entanto, suas filhas, Edmara e Edilene, conversaram com a reportagem. Benedito falou brevemente. Ele foi flagrado assistindo justamente "Terra Nostra".

"Eu sou fã de todos vocês que me assistem", disse Benedito. Ele também viu uma mensagem enviada por Sergio Reis, que atuou em duas novelas escritas por ele.

A última novela escrita por Benedito Ruy Barbosa foi "Velho Chico" (2016). Hoje, seu estilo de escrita é mantido por Bruno Luperi, seu neto, que é contratado da Globo.

Bruno Luperi, vale lembrar, está preparando uma novela inédita para o horário nobre da Globo, como antecipou a coluna recentemente.

