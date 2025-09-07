De 1.80 metros para cima! 20 mulheres famosas que são muito altas

© Getty Images

07/09/2025 12:31 ‧ há 6 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Ninguém fica indiferente a uma mulher alta, isso é certo. No mundo das celebridades o mesmo também se aplica. São várias as mulheres famosas mundialmente que além do seu talento nas respectivas áreas, também se destacaram pela sua altura

1. Elizabeth Debicki - 1.90 m

Elizabeth Debicki é uma atriz australiana conhecida pela sua altura e elegância. Nasceu em Paris, França, mas cresceu na Austrália. Recentemente deu vida ao papel de princesa Diana na série da Netflix 'The Crown'.

Elizabeth Debicki© Getty Images

2. Gwendoline Christie - 1.90 m

Gwendoline Christie nasceu em Worthing, Inglaterra, e destacou-se no teatro, antes de ter passado para o cinema e a televisão.

Tornou-se mundialmente conhecida por dar vida a Brienne of Tarth na série 'A Guerra dos Tronos'.

Gwendoline Christie© Getty Images

3. Karlie Kloss - 1.88 m

Karlie Kloss é uma das modelos mais reconhecidas do mundo. Nascida em Chicago, Illinois, começou a sua carreira nas passarelas ainda muito nova.

Tornou-se conhecida ao dar a cara pela Victoria's Secret acabando por construir um império enquanto empresária.

Karlie Kloss© Getty Images

4. Ava Michelle - 1.88 m

Ava Michelle é uma atriz, dançarina e modelo norte-americana. Esta ganhou destaque através de competições de dança e reality shows.

É mais conhecida pelo seu papel de protagonista no filme 'Tall Girl', da Netflix.

Ava Michelle© Getty Images

5. Janet McTeer - 1.85 m

Janet McTeer é uma atriz britânica com uma carreira de sucesso no cinema, televisão e teatro. Nasceu em Newcastle, Inglaterra, e estudou na Royal Academy of Dramatic Art.

A artista foi elogiada pelo seu papel em 'Tumbleweeds', que lhe valeu uma nomeação ao Óscar.

Janet McTeer © Getty Images

6. Venus Williams - 1.85 m

Venus Williams é uma das tenistas mais reconhecidas da história, tendo conquistado vários títulos ao longo da sua carreira.

Venus Williams © Getty Images

7. Yolanda Adams - 1.85 m

Yolanda Adamsn é uma cantora gospel que se tornou conhecida pelo seu talento, tendo recebido vários Grammy Awards.

Yolanda Adams © Getty Images

8. Tilda Swinton - 1.80 m

Tilda Swinton tornou-se conhecida por aceitar personagens pouco convencionais que fizeram a diferença. Dois dos papéis que lhe trouxeram mais reconhecimento foram em 'Michael Clayton' e 'Doctor Strange'.

Tilda Swinton© Getty Images

9. Nicole Kidman - 1.80 m

Nicole Kidman é uma das atrizes mais reconhecidas de Hollywood pela sua capacidade de adaptação às personagens.

Ela destacou-se no filme 'Moulin Rouge!' e na série 'Big Little Lies'.

Nicole Kidman © Getty Images

10. Michelle Obama - 1.80 m

Mesmo após a saída de Barack Obama da Casa Branca, a ex--primeira-dama continuou a ser uma inspiração para milhares de mulheres em todo o mundo enquanto escritora e oradora.

Michelle Obama © Getty Images

11. Tyra Banks - 1.80 m

Tyra Banks foi uma das mais influentes modelos do mundo, tendo conseguido quebrar barreiras ao ser a primeira mulher negra a fazer capas da GQ e da Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Mesmo já tendo terminado a sua carreira no mundo da moda, esta continua a destacar-se enquanto empresária.

Tyra Banks© Getty Images

12. Brooke Shields - 1.82 m

Brooke Shields tornou-se conhecida ainda muito jovem depois de ter protagonizado o filme 'A Lagoa Azul'.

Brooke Shields© Getty Images

13. Sigourney Weaver - 1.82 m

Sigourney Weaver ficou conhecida pelo seu papel de Ellen Ripley nos filmes de 'Alien'.

Sigourney Weaver© Getty Images

14. Geena Davis - 1.82 m

Geena Davis conheceu a fama com os seus papéis em 'Thelma & Louise' e 'A League of Their Own'. Para além disso é uma defensora dos direitos da mulher em Hollywood.

Geena Davis© Getty Images

15. Aisha Tyler - 1.82 m

Aisha Tyler é uma comediante e atriz mais conhecida pelo seu papel em 'Archer' e por ser uma das apresentadoras de 'The Talk'.

Aisha Tyler© Getty Images

16. Leslie Jones - 1.82 m

Leslie Jones é uma comediante e atriz norte-americana mais conhecida pelo seu estilo irreverente e dinâmico.

Ficou conhecida após integrar a equipa do Saturday Night Live (SNL).

Leslie Jones © Getty Images

17. Macy Gray - 1.82 m

Com a sua icônica voz, Macy Gray é uma das artistas mais reconhecidas no mundo do soul, R&B, e jazz. 'I Try' é um dos seus maiores sucessos.

Macy Gray© Getty Images

18. Jane Lynch - 1.82 m

Jane Lynch, atriz e comediante, é lembrada sobretudo pelo seu papel de Sue Sylvester na série 'Glee'.

Jane Lynch© Getty Images

19. Allison Janney - 1.82 m

Allison Janney alcançou a fama com o seu papel de C.J. Cregg em 'The West Wing'. Também ganhou um Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo papel em 'I, Tonya'.

Allison Janney© Getty Images

20. Taylor Swift - 1.80 m

Taylor Swift dispensa apresentações. É uma das artistas pop mais influentes de sempre e continua a arrastar milhões de fãs onde quer que vá.

Taylor Swift© Getty Images

