De 1.80 metros para cima! 20 mulheres famosas que são muito altas

Uma mulher não se mede aos palmos, mas se se medisse estas celebridades ficariam na frente. Destacamos 20 famosas, conhecidas em todo o mundo, que se destacaram pelo seu talento e... altura.

07/09/2025 12:31 ‧ há 6 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Fama

Celebridades altas

Ninguém fica indiferente a uma mulher alta, isso é certo. No mundo das celebridades o mesmo também se aplica. São várias as mulheres famosas mundialmente que além do seu talento nas respectivas áreas, também se destacaram pela sua altura 

 

1. Elizabeth Debicki - 1.90 m

Elizabeth Debicki é uma atriz australiana conhecida pela sua altura e elegância. Nasceu em Paris, França, mas cresceu na Austrália. Recentemente deu vida ao papel de princesa Diana na série da Netflix 'The Crown'. 

 

Notícias ao Minuto Elizabeth Debicki© Getty Images  

2. Gwendoline Christie - 1.90 m

Gwendoline Christie nasceu em Worthing, Inglaterra, e destacou-se no teatro, antes de ter passado para o cinema e a televisão. 

Tornou-se mundialmente conhecida por dar vida a Brienne of Tarth na série 'A Guerra dos Tronos'.

Notícias ao Minuto Gwendoline Christie© Getty Images  

3. Karlie Kloss - 1.88 m

Karlie Kloss é uma das modelos mais reconhecidas do mundo. Nascida em Chicago, Illinois, começou a sua carreira nas passarelas ainda muito nova.  

Tornou-se conhecida ao dar a cara pela Victoria's Secret acabando por construir um império enquanto empresária. 

Notícias ao Minuto Karlie Kloss© Getty Images  

4. Ava Michelle - 1.88 m 

Ava Michelle é uma atriz, dançarina e modelo norte-americana. Esta ganhou destaque através de competições de dança e reality shows.

É mais conhecida pelo seu papel de protagonista no filme 'Tall Girl', da Netflix.

Notícias ao Minuto Ava Michelle© Getty Images  

5. Janet McTeer - 1.85 m

Janet McTeer é uma atriz britânica com uma carreira de sucesso no cinema, televisão e teatro. Nasceu em Newcastle, Inglaterra, e estudou na Royal Academy of Dramatic Art. 

A artista foi elogiada pelo seu papel em 'Tumbleweeds', que lhe valeu uma nomeação ao Óscar.

Notícias ao Minuto Janet McTeer © Getty Images  

6. Venus Williams - 1.85 m

Venus Williams é uma das tenistas mais reconhecidas da história, tendo conquistado vários títulos ao longo da sua carreira. 

Notícias ao Minuto Venus Williams © Getty Images  

7. Yolanda Adams - 1.85 m

Yolanda Adamsn é uma cantora gospel que se tornou conhecida pelo seu talento, tendo recebido vários Grammy Awards.

Notícias ao Minuto Yolanda Adams © Getty Images  

8.  Tilda Swinton - 1.80 m

Tilda Swinton tornou-se conhecida por aceitar personagens pouco convencionais que fizeram a diferença. Dois dos papéis que lhe trouxeram mais reconhecimento foram em 'Michael Clayton' e 'Doctor Strange'.

Notícias ao Minuto Tilda Swinton© Getty Images  

9. Nicole Kidman - 1.80 m

Nicole Kidman é uma das atrizes mais reconhecidas de Hollywood pela sua capacidade de adaptação às personagens.

Ela destacou-se no filme 'Moulin Rouge!' e na série 'Big Little Lies'. 

Notícias ao Minuto Nicole Kidman © Getty Images  

10. Michelle Obama - 1.80 m

Mesmo após a saída de Barack Obama da Casa Branca, a ex--primeira-dama continuou a ser uma inspiração para milhares de mulheres em todo o mundo enquanto escritora e oradora. 

Notícias ao Minuto Michelle Obama © Getty Images  

11. Tyra Banks - 1.80 m

Tyra Banks foi uma das mais influentes modelos do mundo, tendo conseguido quebrar barreiras ao ser a primeira mulher negra a fazer capas da GQ e da Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Mesmo já tendo terminado a sua carreira no mundo da moda, esta continua a destacar-se enquanto empresária. 

Notícias ao Minuto Tyra Banks© Getty Images  

12.  Brooke Shields - 1.82 m 

Brooke Shields tornou-se conhecida ainda muito jovem depois de ter protagonizado o filme 'A Lagoa Azul'. 

Notícias ao Minuto Brooke Shields© Getty Images  

13. Sigourney Weaver - 1.82 m

Sigourney Weaver ficou conhecida pelo seu papel de Ellen Ripley nos filmes de 'Alien'. 

Notícias ao Minuto Sigourney Weaver© Getty Images  

14. Geena Davis - 1.82 m

Geena Davis conheceu a fama com os seus papéis em 'Thelma & Louise' e 'A League of Their Own'. Para além disso é uma defensora dos direitos da mulher em Hollywood.

Notícias ao Minuto Geena Davis© Getty Images  

15.  Aisha Tyler - 1.82 m

Aisha Tyler é uma comediante e atriz mais conhecida pelo seu papel em 'Archer' e por ser uma das apresentadoras de 'The Talk'. 

Notícias ao Minuto Aisha Tyler© Getty Images  

16. Leslie Jones - 1.82 m

Leslie Jones é uma comediante e atriz norte-americana mais conhecida pelo seu estilo irreverente e dinâmico. 

Ficou conhecida após integrar a equipa do Saturday Night Live (SNL).

Notícias ao Minuto Leslie Jones © Getty Images  

17. Macy Gray - 1.82 m 

Com a sua icônica voz, Macy Gray é uma das artistas mais reconhecidas no mundo do  soul, R&B, e jazz. 'I Try' é um dos seus maiores sucessos.

Notícias ao Minuto Macy Gray© Getty Images  

18. Jane Lynch -  1.82 m

Jane Lynch, atriz e comediante, é lembrada sobretudo pelo seu papel de Sue Sylvester na série 'Glee'.

Notícias ao Minuto Jane Lynch© Getty Images  

19. Allison Janney - 1.82 m

Allison Janney alcançou a fama com o seu papel de C.J. Cregg em 'The West Wing'. Também ganhou um Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo papel em 'I, Tonya'.

Notícias ao Minuto  Allison Janney© Getty Images  

20. Taylor Swift - 1.80 m

Taylor Swift dispensa apresentações. É uma das artistas pop mais influentes de sempre e continua a arrastar milhões de fãs onde quer que vá.

Notícias ao Minuto Taylor Swift© Getty Images  

