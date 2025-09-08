Paulo Vilhena, que vai viver Gugu Liberato, diz não ligar para críticas

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (7), durante o The Town, Paulo Vilhena circulou pelo festival para assistir a shows que marcaram sua juventude. "Vim ver esse evento gigantesco, maravilhoso, e prestigiar duas bandas que fizeram parte da minha história: Bad Religion e Green Day", contou ao F5, citando também a animação com o show do Capital Inicial.

O ator falou sobre seu papel mais comentado do momento: ele dará vida a Gugu Liberato na série "Tremembé", da Amazon Prime Video, que estreia no dia 31 de outubro. A produção retrata o cotidiano do presídio conhecido como "dos famosos" e terá como destaque a reconstituição da entrevista em que Gugu conversou com Suzane von Richthofen, vivida por Marina Ruy Barbosa.

Nas redes sociais, a escalação de Vilhena dividiu opiniões. Muitos internautas afirmaram não ver semelhança física entre ele e o apresentador. O ator, no entanto, rebate. "Eu me acho parecido sim com ele", disse. "Esse é um processo coletivo de visagismo, figurino, direção e interpretação. Não é uma imitação, é uma releitura. Não estamos contando a história do Gugu, mas de todos os personagens envolvidos."

Na série, Felipe Simas interpreta Daniel Cravinhos, então namorado de Suzane, enquanto Kelner Macêdo vive Christian Cravinhos, o cunhado envolvido no crime. Para Vilhena, o desafio de encarnar uma figura tão conhecida é também uma oportunidade de revisitar um momento emblemático da TV brasileira. "Foi um grande e bom desafio. É uma história real, e essa entrevista é baseada na que ele fez com a Suzane", afirmou.

O ator reconhece que o tema pode soar pesado para parte do público, já que envolve crimes que chocaram o país. "É um pouco chocante, meio que vira um circo dos horrores, mas ao mesmo tempo traz um alerta social", analisa.

Sobre novos projetos, Vilhena prefere o suspense. "Sempre tem, mas por enquanto é segredo. Quando ninguém sabe, ninguém estraga", brinca.