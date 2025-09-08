Rafa Kalimann afirma que não quer parar de trabalhar após nascimento de filha

© Instagram/Rafa Kalimann

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final da gravidez, Rafa Kalimann marcou presença no The Town e falou sobre como tem conciliado a gestação com os compromissos profissionais.

A apresentadora contou que, depois de um primeiro trimestre mais desafiador, agora tem vivido a fase de forma leve e especial. "Estou só curtindo, sentindo a barriga crescer e aproveitando cada momento. Quero que minha filha esteja com saúde e eu também. Estando bem, a gente aproveita tudo", disse.

Mesmo diante da chegada da primeira filha com o cantor Nattanzinho, Rafa garantiu que não pretende desacelerar. Ela revelou o desejo de continuar ativa, mas também reservando tempo para a maternidade. "Não vou parar. Só após o nascimento, no comecinho, que não vai ter como, mas já tenho programa para apresentar no ano que vem."

A ex-BBB também comentou sobre como tem lidado com a exposição e críticas durante a gestação, especialmente nas redes sociais. Para ela, o que pesa é a falta de empatia de algumas pessoas. "Nesse momento se torna mais delicado, mas não é nem sobre como eu recebo, é mais sobre a falta de empatia das pessoas na internet", desabafou.