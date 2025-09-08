Notícias ao Minuto
Procurar

Rafa Kalimann afirma que não quer parar de trabalhar após nascimento de filha

A ex-BBB também comentou sobre como tem lidado com a exposição e críticas durante a gestação, especialmente nas redes sociais

Rafa Kalimann afirma que não quer parar de trabalhar após nascimento de filha

© Instagram/Rafa Kalimann

Folhapress
08/09/2025 06:50 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Maternidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final da gravidez, Rafa Kalimann marcou presença no The Town e falou sobre como tem conciliado a gestação com os compromissos profissionais.

 

A apresentadora contou que, depois de um primeiro trimestre mais desafiador, agora tem vivido a fase de forma leve e especial. "Estou só curtindo, sentindo a barriga crescer e aproveitando cada momento. Quero que minha filha esteja com saúde e eu também. Estando bem, a gente aproveita tudo", disse.

Mesmo diante da chegada da primeira filha com o cantor Nattanzinho, Rafa garantiu que não pretende desacelerar. Ela revelou o desejo de continuar ativa, mas também reservando tempo para a maternidade. "Não vou parar. Só após o nascimento, no comecinho, que não vai ter como, mas já tenho programa para apresentar no ano que vem."

A ex-BBB também comentou sobre como tem lidado com a exposição e críticas durante a gestação, especialmente nas redes sociais. Para ela, o que pesa é a falta de empatia de algumas pessoas. "Nesse momento se torna mais delicado, mas não é nem sobre como eu recebo, é mais sobre a falta de empatia das pessoas na internet", desabafou.

Paulo Vilhena, que vai viver Gugu Liberato, diz não ligar para críticas

Paulo Vilhena, que vai viver Gugu Liberato, diz não ligar para críticas

O ator dará vida a Gugu Liberato na série "Tremembé", da Amazon Prime Video, que estreia no dia 31 de outubro

Folhapress | 05:15 - 08/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você