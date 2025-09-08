Sem arrependimentos, diz Felipe Andreoli sobre trocar Globo pela Record

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Curtindo a segunda noite de The Town, em São Paulo, o apresentador Felipe Andreoli, 45, contou que está animado com a nova fase profissional. No ano passado, ele trocou a Globo pela Record, e o jornalismo esportivo pelo entretenimento.

Desde então, já comandou o Power Couple, o Love & Dance e, mais recentemente, o Game dos 100, que está entrando na reta final. "Apesar de ser o último a estrear, foi o primeiro que nós gravamos. Foi nele que a gente começou a ganhar entrosamento", diz, referindo-se à mulher, Rafa Brites, com quem dividiu a apresentação das três atrações.

"Fiquei muito feliz com resultado, sabe? O programa trouxe um enredo emocionante, uma coisa que te prende", avalia. "E os personagens ajudaram demais. Aguardem porque a final vai ser ainda mais emocionante", promete.

Ele esclarece que, apesar de a prova final já ter sido gravada, o resultado só será divulgado durante a última exibição, de modo que não tem como haver vazamento de quem ganhou.

Após um semestre no entretenimento, ele faz um balanço da nova vida. "Foi muito intenso e estou muito feliz com os resultados", afirma. A principal diferença, segundo ele, é que diferente de quando estava ao vivo todos os dias na TV, agora consegue se assistir.

"É meio estranho", confessa. "Eu não era muito de me assistir. Agora tem essa oportunidade e para mim tem sido bem engraçado. Não gosto muito, mas descobri que bastante gente não gosta, então é algo normal."

Além disso, ele comemora a qualidade de vida que conquistou com as gravações mais planejadas. "Estou tendo muito mais tempo para os meus filhos e para outras partes da vida", diz. "Sem arrependimentos [com a troca de emissora e função]."

Até porque, segundo ele, o gosto pelo esporte continua em paralelo. "Ter feito três programas do entretenimento me deu a certeza da minha versatilidade", avalia. "E continuo falando de esporte nas minhas redes sociais. Quem passou pelo esporte nunca sai muito do esporte. Ano que vem tem Copa e obviamente quero estar presente", afirma.

Ele diz que ainda não conversou com a Record sobre uma possível parceria para cobertura do evento máximo do futebol mundial para a emissora. Após o encerramento do Game dos 100, ainda há edições do Love and Dance para serem exibidas e, depois, ele segue à disposição para novos projetos na emissora, já que o contrato que assinou vai até 2027.