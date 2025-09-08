Notícias ao Minuto
Em "Se Eu Fosse Você 3", Cléo retoma o papel de Bia, filha de Helena (Glória Pires) e Cláudio (Tony Ramos), agora já adulta e casada

Cléo Pires fala sobre 'Se Eu Fosse Você 3': 'Foi incrível'

08/09/2025 09:30 ‧ há 7 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cléo Pires marcou presença no The Town e comentou sua participação em "Se Eu Fosse Você 3", novo capítulo da franquia estrelada por sua mãe Glória Pires e Tony Ramos.

 

"Nunca tinha pensado nisso, mas foi incrível. São dois atores que eu admiro muito e são maravilhosos de trabalhar", disse.

Além do cinema, a atriz também falou sobre sua carreira musical. Ela contou que não tem nenhum lançamento em vista no momento, mas reforçou que não abandonou a música.

No festival, aproveitou para curtir o show de uma de suas bandas favoritas da adolescência. "Vim ver o Green Day, eu ouvia muito na minha adolescência. Sou roqueira", afirmou. Questionada sobre o que não pode faltar em um evento como esse, respondeu sem hesitar: "Conforto".

Em "Se Eu Fosse Você 3", Cléo retoma o papel de Bia, filha de Helena (Glória Pires) e Cláudio (Tony Ramos), agora já adulta e casada. A trama traz uma nova reviravolta familiar quando a clássica troca de corpos volta a acontecer duas décadas depois do último filme.

