Bruna Marquezine e todos os famosos que admitiram ter tido experiências LGBTQ+

O fascínio pela sexualidade das celebridades é um tema que atiça a curiosidade dos fãs há décadas. Embora ainda existam muitos rumores não confirmados, felizmente hoje em dia é mais fácil ser aberto sobre relacionamentos, sejam eles passados ou presentes. Isto também se aplica à orientação s-xual da pessoa: ter uma relação com parceiros do mesmo gênero não significa necessariamente que um indivíduo se identifique como LGBTQ+. Inclusive, alguns artistas assumiram esses affairs e ainda se consideram heterossexuais.

De ficadas a relacionamentos de longo prazo, conheça os muitos famosos que se envolveram com pessoas do mesmo gênero e você não sabia (ou já não lembrava). Veja na galeria.