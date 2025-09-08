Mãe de Virginia Fonseca curte publicação detonando Paolla Oliveira

© Reprodução / Instagram

No último sábado (6), a atriz Paolla Oliveira concedeu uma entrevista ao 'Conversa Vai, Conversa Vem', onde acabou falando sobre a saída do posto de rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio.

Questionada, Paolla falou da entrada de Virginia Fonseca no lugar dela à frente da bateria. A atriz negou qualquer rivalidade com a influenciadora, mas destacou que ambas possuem “valores diferentes”:

“Somos mulheres muito diferentes. Isso é um fato. Temos valores diferentes, temos pensamentos diferentes. Apesar de que eu não conheço a Virgínia, não tive nenhum contato com ela, só conheço a pessoa pública. E as pessoas públicas são bastante diferentes”, disse e completou que não alimenta nenhum tipo de rivalidade e que espera que a nova rainha exerça sua função com “amor” e “responsabilidade”.

Neste domingo (7), Margareth Serrão curtiu uma publicação nas redes sociais que criticava Paolla Oliveira. “Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no ‘valores diferentes’, porque na idade da Virginia você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza, que a abandonou na lua de mel”, dizia a publicação do internauta curtido pela mãe de Virginia.

No entanto, a curtida de Margareth não pegou bem e internautas criticaram a postura da mãe da influenciadora: "A Paolla foi super delicada, disse que não ia ficar alimentado rixa entre mulheres e a mãe vai fazer o que? Criar rivalidades!", "Que mulher sem noção! Vai curtir uma publicação que nem verdade é para alfinetar a Paolla que nem falou mal da filha dela" e "Paolla é muito elegante e foi muito coerente na fala sobre a Virginia... agora não podemos dizer o mesmo ao contrário né?", foram alguns comentários.