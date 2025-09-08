Raul Gil tem previsão de alta em breve, diz filho

© Reprodução / SBT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raul Gil, 87, deve receber alta em breve, segundo seu filho. O apresentador está "cada dia melhor". No Instagram, Raul Gil Jr. postou um vídeo chegando no Hospital Moriah, em São Paulo, para passar a noite com o pai.

"Meu pai está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos por seu carinho e oração", disse Raul Gil Jr.

No vídeo, é possível ouvir a voz de Raul Gil. Quando o filho entra no quarto, ele exclama: "Ô, bonitão! Estamos fazendo fisioterapia".

A cuidadora que ficou com Raul Gil durante o dia diz que ele poderia receber alta ainda nesta segunda-feira (8). "Se ele não sair amanhã, à noite eu venho", diz a cuidadora no vídeo postado na noite deste domingo (7). Raul Gil, então, responde: "Sai amanhã!"

DIVERTICULITE AGUDA E DESIDRATAÇÃO

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

O apresentador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.

Recentemente, lidou com uma polêmica envolvendo sua filha, Nanci Gil, e sua neta, Raquel. Nanci acusou o pai de ter sido ausente em sua criança.

Ele negou as acusações. "Eu não sou nada do que ela falou. Sou o amigo dela, o pai dela e o avô da minha neta. Nunca abandonei", disse. O apresentador acrescentou que sempre ajudou a filha. "O que ela tem, praticamente foi eu que dei", disse em entrevista ao Domingo Espetacular.