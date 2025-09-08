Notícias ao Minuto
Procurar

Raul Gil tem previsão de alta em breve, diz filho

Raul Gil, que está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT, foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação

Raul Gil tem previsão de alta em breve, diz filho

© Reprodução / SBT

Folhapress
08/09/2025 13:30 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

Saúde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raul Gil, 87, deve receber alta em breve, segundo seu filho. O apresentador está "cada dia melhor". No Instagram, Raul Gil Jr. postou um vídeo chegando no Hospital Moriah, em São Paulo, para passar a noite com o pai.

 

"Meu pai está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos por seu carinho e oração", disse Raul Gil Jr.

No vídeo, é possível ouvir a voz de Raul Gil. Quando o filho entra no quarto, ele exclama: "Ô, bonitão! Estamos fazendo fisioterapia".

A cuidadora que ficou com Raul Gil durante o dia diz que ele poderia receber alta ainda nesta segunda-feira (8). "Se ele não sair amanhã, à noite eu venho", diz a cuidadora no vídeo postado na noite deste domingo (7). Raul Gil, então, responde: "Sai amanhã!"

DIVERTICULITE AGUDA E DESIDRATAÇÃO

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

O apresentador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.

Recentemente, lidou com uma polêmica envolvendo sua filha, Nanci Gil, e sua neta, Raquel. Nanci acusou o pai de ter sido ausente em sua criança.

Ele negou as acusações. "Eu não sou nada do que ela falou. Sou o amigo dela, o pai dela e o avô da minha neta. Nunca abandonei", disse. O apresentador acrescentou que sempre ajudou a filha. "O que ela tem, praticamente foi eu que dei", disse em entrevista ao Domingo Espetacular.

Mãe de Virginia Fonseca curte publicação detonando Paolla Oliveira

Mãe de Virginia Fonseca curte publicação detonando Paolla Oliveira

Curtida de Margareth Serrão em post crítico a atriz Paolla Oliveira gerou grande repercussão nas redes sociais

Rafael Damas | 08:10 - 08/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você