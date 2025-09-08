Morre a cantora Angela Ro Ro aos 75 anos

© Reprodução - Facebook

Nesta segunda-feira (8), morreu a cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos. A notícia foi confirmada por Laninha Braga, ex-namorada da cantora, e pelo produtor Paulinho Lima, amig da artista. A artista teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico.

Angela estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde julho, quando passou por uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão.

Dona de uma voz inconfundível, a cantora ficou conhecida por suas canções que mesclam dor, amor e liberdade. “Amor, Meu Grande Amor”, “Tola Foi Você” e “Gota de Sangue”, fazem parte da discografia de sucesso da artista.

Problemas de saúde

Angela Ro Ro ficou um longo período internada no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, onde passou por uma traqueostomia para tratar um infecção no pulmão.

A artista ficou debilitada e passou por dificuldades financeiras. O advogado da artista, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, chegou a lançar um site oficial para a artista receber doações dos fãs.

Em maio, a cantora postou um vídeo dizendo "estou fazendo esse vídeo com dificuldade física". "Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Não iria brincar com assunto sério. Eu amo a minha vida. Eu amo a vida de todos", disse, ofegante, indicando o número de seu Pix, o mesmo de seu CPF, na legenda da postagem. "Qualquer valor será bem-vindo."

A vida e trajetória de Angela Ro Ro serão narradas em um documentário de Liliane Mutti, atualmente em fase final de produção. A previsão é que ele seja lançado no canal Curta! e na plataforma de streaming CurtaOn.