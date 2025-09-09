Maria Bethânia, Ana Maria Braga e outros artistas lamentam morte de Angela Ro Ro

© DR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Angela Ro Ro, um dos nomes mais marcantes da MPB, morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos. A artista estava internada desde julho e faleceu pela manhã no Hospital Silvestre, onde estava internada por uma infecção contraída no próprio hospital. A notícia da morte comoveu colegas de profissão e admiradores, que lotaram as redes sociais com homenagens.

Zezé Motta, amiga de longa data da cantora, compartilhou um texto emocionante. "Hoje me despeço de Angela Ro Ro. Guardo comigo cada lembrança, cada encontro e cada gesto de carinho. Que ela descanse em paz, sempre irreverente, única, foi dona de um talento incrível. Sua voz segue ecoando no mundo e no meu coração, para sempre", escreveu a atriz e cantora.

Ana Maria Braga também se manifestou com pesar. "Com o coração apertado, recebemos a notícia da partida de Angela Ro Ro. Sua voz, tão única, não se calará com o tempo... seguirá viva em cada canção. Que permaneçam para sempre a música, o carinho e a poesia que ela deixou em nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs."

O produtor cultural e escritor Afonso Borges destacou a importância de Angela para a música brasileira: "A MPB perdeu a franqueza, o sorriso aberto e a melancolia", disse, reforçando a mistura de sensibilidade e autenticidade que marcaram a carreira da artista.

Entre os músicos, Maria Bethânia foi breve e direta em sua homenagem: "Só amor...", escreveu, resumindo em poucas palavras o afeto e a admiração pela colega.

A atriz Fernanda Nanda Costa recordou um encontro especial com Angela em 2018 e lamentou as dificuldades que a artista enfrentou nos últimos anos. "Perdemos uma das minhas compositoras preferidas. Sua voz, seu jeito irreverente, sua força no piano –tudo nela era único. Essa foto foi no camarim de um show inesquecível. Fiquei profundamente triste ao saber que uma artista tão gigante, tão importante para história da nossa música, estava passando por dificuldades financeiras. Obrigada por tudo que nos ofereceu, Ângela. Descanse em paz."