Leci Brandão recebe alta quase um mês depois de ser internada por gripe

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leci Brandão recebeu alta nesta segunda-feira (8), quase um mês depois de ser internada com um quadro de gripe. A informação foi divulgada pela equipe da cantora e deputada estadual pelo PCdoB, em suas redes sociais.

"A paciente encontra-se em boas condições clínicas e seguirá a recuperação em casa. Leci agradece as diversas manifestações de carinho recebidas durante o período que esteve internada", diz o comunicado.

Um dos maiores nomes do samba no país, Leci foi internada no Hospital Samaritano Paulista no dia 15 de agosto, quando realizou uma série de exames para averiguar o quadro respiratório. Aos 80 anos, a artista passou por sua terceira internação desde o ano passado.

Em abril, durante um show no festival Isso é Samba, no parque Villa-Lobos, Leci precisou deixar a apresentação após passar mal. Segundo a organização do evento, ela teve uma queda de pressão e foi levada a um hospital, onde passou por tomografia.

Leci deu entrevista à Folha de S.Paulo em 13 junho, dois dias antes do lançamento do documentário "Leci", que retrata sua vida e carreira. Dirigido por Anderson Lima, o longa reúne dezenas de depoimentos de personagens da música e da política. Nascida no Rio de Janeiro, exerce hoje seu 4º mandato como deputada em São Paulo, onde vive desde os anos 1980.