'Isso nunca me foi omitido', disse Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No início da década de 1980, Angela Ro Ro e Zizi Possi se envolveram romanticamente, mas a história não acabou bem. Rumores da época deram conta de que as duas teriam se agredido fisicamente, algo que nenhuma delas nunca confirmou.
Ro Ro, que morreu nesta segunda-feira (8), falava com leveza do assunto, inclusive fazendo piadinhas no palco. Chegou a brincar que iria pedir exame de DNA de Luiza Possi. "Ela é a minha cara", falou.
Em uma entrevista de 2016 à Época, Luiza falou pela primeira vez sobre o assunto. Disse que sempre soube que sua mãe namorou Ro Ro e que isso nunca foi um tabu dentro de casa.
"Sempre soube da relação delas, isso nunca me foi omitido. Quando nasci, em 1984, minha mãe e a Ro Ro não estavam mais juntas. Nunca vivi isso", falou Luiza à revista.
"Conheci a Ro Ro há 15 anos, no palco do Theatro Municipal do Rio, durante uma premiação. Foi engraçado porque o teatro parou enquanto ela me beijou, ficou todo mundo segurando a respiração. Ela foi muito carinhosa comigo e eu com ela, não teria por que ser diferente. Ela é uma grande cantora, sou fã", completou.