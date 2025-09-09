Billy Porter deixa o musical da Broadway 'Cabaret' após diagnóstico de sepse

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Billy Porter deixou o musical da Broadway "Cabaret" por conta de um "grave caso de sepse", resposta sistêmica do organismo a uma infecção. A informação é da BBC News.

Segundo o veículo, os médicos que atenderam o artista, que se apresentou na produção desde julho como o personagem Emcee, disseram que ele deve se recuperar completamente.

Porter é conhecido por seu papel na aclamada série "Pose", pela qual conquistou o Emmy de melhor ator em série de drama, e por sua interpretação na peça "Kinky Boots", que lhe rendeu um prêmio Tony.

Os produtores de "Cabaret" ainda anunciaram que a temporada de apresentações terminará um mês antes do planejado, no próximo dia 21 de setembro.