Jessie J faz alterações em show no The Town devido ao tratamento de câncer de mama

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo atravessando um momento delicado em sua vida pessoal, Jessie J confirmou que manterá sua apresentação no The Town, no próximo sábado (13). A cantora britânica revelou em junho ter sido diagnosticada com câncer de mama e passou por uma mastectomia. Ela contou ainda que deverá se submeter a uma nova cirurgia até o fim deste ano.

O tratamento obrigou Jessie a cancelar parte da agenda internacional, mas, pelas redes sociais, a artista garantiu presença no festival brasileiro. Para se adequar às recomendações médicas, o show sofreu alterações: terá formato acústico, com duração de 60 minutos, e será realizado mais cedo do que o previsto inicialmente -a apresentação aconteceria às 20h30, sendo a última do Palco Skyline antes da headliner Mariah Carey.

Em desabafo publicado em vídeo no dia 3 de junho, a cantora relatou a descoberta da doença. "Antes do segredo vazar, fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou sublinhando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, em qualquer forma, mas estou me segurando nesse termo. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", disse na ocasião. Além do anuncio, Jessie J tem compartilhado sua luta contra a doença nas redes sociais.