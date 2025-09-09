Datena acusa SBT de censura por vetar entrevista com Fernando Haddad

© Divulgação / Band - Renato Pizzutto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena, 68, acusou o SBT de censurar uma entrevista que faria com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), no início deste ano, quando ainda era funcionário da emissora da família Abravanel. Segundo ele, a direção da empresa impediu a conversa por causa da filiação do político ao Partido dos Trabalhadores.

Após pedir demissão do SBT e migrar para a RedeTV!, no fim de maio, Datena finalmente realizou a entrevista e aproveitou a ocasião para agradecer ao ministro. "Muito obrigado ao Haddad pela entrevista, não ficou só na parte econômica, foi muito produtiva, teve repercussão", afirmou.

Na sequência, ele criticou seu antigo empregador e comparou a postura do SBT em relação a outros políticos: "Eu fui fazer uma entrevista com o Haddad e não me deixaram. 'Ah, não, porque o Haddad é do PT'. Aí entrevistam o Lula, não dá para entender." O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi entrevistado pelo apresentador César Filho no SBT Brasil, exibido nesta sexta-feira (5).

Datena contou que, na época, recebeu a notícia do cancelamento enquanto se dirigia para a gravação: "Os caras me tiraram de dentro do avião. Isso eu não contei antes, mas estou contando agora. De repente, entrevistam o Lula. Vai entender como é que é o negócio. Eu não ia contar isso, porque não gosto de contar essas coisas. Mas também não sou cofre para ficar guardando, não", desabafou.

Em fevereiro, quando a entrevista estava inicialmente marcada, o SBT havia informado que o cancelamento se devia a problemas na agenda do ministro.

A reportagem procurou a assessoria do SBT, mas não obteve resposta.