Velório de Angela Ro Ro será nesta terça em cerimônia aberta para os fãs da artista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório da cantora e compositora Angela Ro Ro será realizado nesta terça-feira (9), no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no Caju, região central do Rio de Janeiro. A despedida, aberta aos fãs, acontecerá na capela Ecumênica I, entre 13h e 16h.

Morta nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, Angela deu voz a letras românticas e emplacou uma série de hits que fizeram dela uma das artistas brasileiras mais elogiadas pela crítica especializada, tanto no país quanto fora, entre os anos 1970 e 1980. Um dos seus maiores sucessos é "Amor, Meu Grande Amor".

A artista estava internada no Hospital Silvestre, no Rio, onde morreu após contrair uma infecção.