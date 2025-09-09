Notícias ao Minuto
Procurar

Velório de Angela Ro Ro será nesta terça em cerimônia aberta para os fãs da artista

A cantora morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos; a despedida, aberta aos fãs, acontecerá no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no Caju, Rio de Janeiro

Velório de Angela Ro Ro será nesta terça em cerimônia aberta para os fãs da artista

© Wallace Barbosa Anderson Borde Marcello Sa Barretto

Folhapress
09/09/2025 05:15 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Luto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório da cantora e compositora Angela Ro Ro será realizado nesta terça-feira (9), no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no Caju, região central do Rio de Janeiro. A despedida, aberta aos fãs, acontecerá na capela Ecumênica I, entre 13h e 16h.

 

Morta nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, Angela deu voz a letras românticas e emplacou uma série de hits que fizeram dela uma das artistas brasileiras mais elogiadas pela crítica especializada, tanto no país quanto fora, entre os anos 1970 e 1980. Um dos seus maiores sucessos é "Amor, Meu Grande Amor".

A artista estava internada no Hospital Silvestre, no Rio, onde morreu após contrair uma infecção.

Morre a cantora Angela Ro Ro aos 75 anos

Morre a cantora Angela Ro Ro aos 75 anos

A cantora estava internada no Rio de Janeiro onde chegou a ficar em estado grave durante o tratamento de uma infecção

Rafael Damas | 14:30 - 08/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você