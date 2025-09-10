Angela Ro Ro só recebia R$ 800 mensais ao final de sua vida, afirma advogado

© Wallace Barbosa Anderson Borde Marcello Sa Barretto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Angela Ro Ro, morta nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, passou por diferentes complicações de saúde e financeiras em seus últimos meses de vida. A cantora foi internada, em junho, no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, onde passou por uma traqueostomia, por conta de uma infecção pulmonar, no mês seguinte. Ela também enfrentou problemas renais e chegaram a circularam, inclusive, boatos de que poderia estar tratando um câncer.

Para arcar com os custos hospitalares, a artista dependia de doações e fez diferentes pedidos a fãs e amigos a partir de suas redes sociais. Segundo Carlos Eduardo Lyrio, advogado da cantora, sua única fonte de renda eram os cerca de R$ 800 mensais que recebia do Spotify e outras plataformas de streaming pelo repasse de direitos autorais de suas canções.

Dias antes de sua morte, Lyrio afirmou que Ro Ro não possuía aposentadoria e não tinha guardado reservas ao longo de sua vida.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), responsável por repassar aos artistas o valor equivalente aos seus direitos autorais, afirma que a cantora está registrada como compositora de 145 músicas. No total, a sua voz está presente em 271 canções gravadas.

Em junho, quando foi internada, Ro Ro relatou sua rotina exames e atendimentos médicos numa publicação em suas redes sociais. "Estou sendo bem atendida por médicos da minha total confiança e estou aguardando, em breve, fazer mais mamografia e grafia de útero, ovário e endométrio, para descartar que tenha algo grave e fatal! Em breve, também farei novos exames de sangue! Já tive quatro transfusões venais de soro com eletrólitos e estou me alimentando bem! À espera de alta com sucesso", escreveu ela.

O último vídeo em que a artista apareceu falando, em seu Instagram, foi publicado em 4 de junho. "Estou um pouquinho com a cara amassada, mas é decorrente da anemia e dos probleminhas que a gente está superando. Vamos superar tudinho. Com a ajuda e o carinho de vocês, tenho certeza que vou superar tudo", disse ela na publicação.

Ícone da MPB, Ro Ro terá a sua história contada no documentário "Angela Ro Ro", da cineasta Liliane Mutti. O filme, que usa registros e depoimentos inéditos, foi exibido em agosto no Festival Curta! Documentários, que aconteceu no Rio de Janeiro, numa sessão para projetos em fase de finalização.

Na época da sessão, a cantora já estava internada e não compareceu ao evento, mas o filme foi bastante elogiado por figuras próximas a Ro Ro, caso da empresária e amiga Maria Braga.

"O filme está pronto, mas agora só estou pensando em me despedir dela. Estou muito triste. Acho que ela ainda tinha muito o que dar para a música. Quando estava no palco, ela crescia, mas já vinha muito fraquinha, bem fragilizada. Eu tinha esperança que ela saísse do hospital. Ela resistiu muito a entrar. Ela dizia que tinha medo que se entrasse, ela poderia não sair. Ela ainda tinha muita sede de vida. Ela não tinha uma doença, mas tinha muito medo de médico", disse Mutti.

"Angela Ro Ro" ainda não possui previsão de estreia.