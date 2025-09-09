Blake Lively responde a processo de Justin Baldoni com nova ação milionária

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Blake Lively, atriz de "É Assim que Acaba", abriu uma nova ação milionária contra Justin Baldoni, ator e diretor do filme, em resposta ao processo de difamação aberto contra ela. A informação é da Variety.

O imbróglio entre os dois teve início no último mês de dezembro, quando Lively acusou Baldoni de assédio sexual, que teria acontecido em diferentes ocasiões durante as gravações do longa. O ator, então, acusou a atriz de difamação ao responder com uma ação de US$ 400 milhões.

Em junho, o juiz Lewis Liman deu uma pequena vitória a Lively ao rejeitar o processo aberto por Baldoni, e o caso de assédio sexual será julgado em março de 2026.

Em nova ação registrada nesta segunda (8), os advogados de Lively dizem que ela deve receber milhões de dólares para cobrir os custos de defesa e ser recompensada por danos econômicos e emocionais. A defesa da atriz se baseia na Lei de Proteção de Sobreviventes Contra Processos de Difamação Armados, adotada pelo governo da Califórnia, nos Estados Unidos, em 2023.

A lei foi tida como um dos resultados do movimento #MeToo, que trouxe à tona uma série de acusações de crimes sexuais contra mulheres cometidos por figurões de Hollywood, caso do ex-produtor Harvey Weinstein.

A lei concede imunidade a processos por difamação àqueles que possuem motivos para abrir ações por assédio sexual "sem saber que as acusações são falsas", e a equipe da atriz alega que o caso atende a esses critérios.

Liman ainda não emitiu qualquer parecer sobre se a lei em questão se aplica o caso. Os advogados de Baldoni dizem que não. Segundo eles, para tomar essa decisão, o juiz teria que interromper os atuais processos para o julgamento e a lei desencorajaria os envolvidos a apresentar argumentos de boa-fé, "inibindo o exercício dos direitos garantidos pela Primeira Emenda".

A equipe de Lively ainda pede, caso se prove necessário, que seja feita uma audiência para determinar o valor da indenização.