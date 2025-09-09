Notícias ao Minuto
Polícia encontra corpo em carro registrado no nome do cantor D4vd em Los Angeles

O veículo, onde foi encontrado o corpo, está registrado em nome do cantor David Anthony Burke, conhecido artisticamente como D4vd

Folhapress
09/09/2025 20:20 ‧ há 38 minutos por Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Departamento de Polícia de Los Angeles, Estados Unidos abriu investigação após a descoberta de um corpo dentro de um automóvel apreendido em um pátio de reboque em Hollywood. Segundo a emissora ABC Eyewitness News, o veículo está registrado em nome do cantor David Anthony Burke, conhecido artisticamente como D4vd.

 

De acordo com os policiais, o carro estava estacionado no local havia alguns dias. Nesta segunda-feira (8), funcionários do pátio acionaram as autoridades após perceberem um forte odor vindo do interior do automóvel. Durante a inspeção, agentes encontraram um corpo dentro de uma sacola, no porta-malas.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima. O registro do veículo data de 2023, em Hempstead, no Texas, no nome do artista de 20 anos.

D4vd ganhou notoriedade com os sucessos virais "Here with Me" e "Romantic Homicide" no TikTok. O cantor já abriu apresentações da cantora SZA durante a "SOS Tour",e está em turnê mundial desde agosto.

O cantor americano ficou conhecido por postar vídeos quando jogava Fortnite e sempre tinha uma música boa de fundo, só que, por causa delas, ele vivia ameaçado por violação de direitos autorais. Para resolver o problema, ele, que nunca tinha composto nada, começou a fazer as suas próprias músicas.

Em entrevista por Zoom com o Folhateen, em 2023, ele contou que a família não aprovava a sua vida de gamer. "Meus pais odiavam o fato de que eu passava horas e horas jogando videogame. Mas, quando eles viram que eu estava ganhando dinheiro com isso, eles disseram que eu devia continuar", disse.

