O apresentador, que sofreu uma diverculite aguda, apresentou melhora nas dores abdominais e os sinais inflamatórios e infecciosos diminuíram

Raul Gil recebe alta depois de uma semana com quadro de diverticulite aguda

10/09/2025 05:30 ‧ há 4 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raul Gil recebeu alta, nesta terça-feira (9), do Hospital Moriah, em São Paulo. O apresentador estava internado na unidade de saúde desde o dia 3 de setembro, quando recebeu o diagnóstico de abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

 

"O apresentador senhor Raul Gil recebeu alta no dia de hoje, tendo deixado o Hospital Moriah por volta das 12h. Ele dará seguimento ao tratamento medicamentoso em sua residência. O senhor Raul Gil esteve sob os cuidados da equipe comandada pelo doutor Sérgio Felizola", informou o boletim médico emitido à imprensa.

Segundo os médicos responsáveis, Raul Gil apresentou melhora nas dores abdominais e os sinais inflamatórios e infecciosos diminuíram. A diverculite aguda é caracterizada pela inflamação das paredes do intestino e provoca sintomas como dor abdominal intensa, febre, náuseas, vômitos e alterações no hábito intestinal.

O programa de Raul Gil no SBT chegou ao fim em 2024, quando a emissora decidiu encerrar a atração depois de 14 anos na casa.

