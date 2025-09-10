Bruno Gagliasso reage a ataques de Luana Piovani e fala em 'pessoas problemáticas'

© <p>AgNews/Eduardo Martins </p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruno Gagliasso, 43, se manifestou na noite desta segunda-feira (8) após as críticas feitas por Luana Piovani, 49, sobre a crise de abastecimento de água em Fernando de Noronha. A atriz, que passou alguns dias na ilha, usou as redes sociais para reclamar da situação e, em tom de alfinetada, citou empresários e famosos que mantêm negócios no local, entre eles o ator e a esposa, Giovanna Ewbank.

Nos stories do Instagram, Gagliasso publicou mensagens interpretadas como uma resposta indireta à atriz. Sem mencioná-la diretamente, ele escreveu: "Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas". Em seguida, acrescentou: "É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas".

As declarações foram feitas poucas horas depois do desabafo de Piovani, que criticou o silêncio do casal diante da crise hídrica e outros problemas em Noronha. Segundo ela, o comércio local e os preços elevados prejudicam os moradores. "As pessoas aqui pagam o preço dos turistas para tudo [...]. Quando você entra numa pousada, tem aviso pedindo para economizar água. E aí o que descobre? Que tem pousada com jacuzzi", disse em vídeo.

A atriz, que diz frequentar a ilha há mais de 30 aos, também relatou ter visto, no porto, a chegada de um navio carregado com sacos de areia em vez de água. "Adivinha para quê? Para construções", questionou.

As críticas de Luana dividiram opiniões nas redes. Muitos internautas cobraram um posicionamento de Bruno e Giovanna, donos de uma pousada e de outros empreendimentos na região. "Será que os famosos não pensam em ajudar os moradores em vez de só pensarem na diversão e, claro, no lucro?", comentou um seguidor. Outra fã questionou: "Por onde andam os defensores da ilha?". Piovani respondeu rapidamente: "Cadê, né? Eles têm pousada aqui".