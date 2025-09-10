Quem é Igor Fernandez, ator de 'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente'

© Divulgação / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em meio a um elenco que vem colhendo elogios por atuações impecáveis, Igor Fernandez, 29, talvez seja o nome menos conhecido de "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", série recém-lançada da HBO Max. Na produção, que conta com astros de carreira já consolidada, como Bruna Linzmeyer, Ícaro Silva e Johnny Massaro, Igor interpreta um jogador de futebol que tem que lidar com o preconceito por sua orientação sexual em meio à epidemia de AIDS no Brasil.

Ao longo dos cinco episódios, a trama acompanha a luta de comissários de bordo que, diante da lentidão na distribuição de medicamentos no Brasil, passaram a transportar clandestinamente o antirretroviral AZT dos Estados Unidos.

Segundo Igor, mesmo tratando de um tema tão delicado, a série escolhe ressaltar esperança, coragem e empatia. "Apesar de se passar há mais de 30 anos, ainda dialoga com questões atuais. A forma como lidamos com o outro, com acolhimento e resistência, continua muito necessária."

Para dar vida ao personagem, ele se aprofundou em pesquisas sobre atletas, conversou com especialistas e com pessoas soropositivas, além de estudar o contexto cultural e social da época. Igor se define como um ator disciplinado e de entrega total aos papéis que interpreta: "O Caio é um cara que carrega muitos medos e segredos. Vive em constante conflito entre quem realmente é e o que os outros esperam dele".

As cenas de sexo entre Caio e Fernando (Johnny Massaro) também receberam atenção especial. Com a ajuda de uma coordenadora de intimidade, cada movimento foi ensaiado para garantir segurança, respeito e realismo. "Nada foi improvisado. Era tudo coreografado para contar a história de forma verdadeira e responsável", detalha.

Filho de uma costureira e de um pedreiro, Igor começou a frequentar cursos de teatro gratuitos aos sete anos. Aos 12, ajudava o pai na construção civil para custear novos cursos e três anos depois entrou para o grupo itinerante TOCA, onde atuou como palhaço, malabarista, equilibrista e performer em diversas cidades mineiras. "Foi quando mais cresci como artista e descobri que era possível viver da arte".

Além do streaming, o ator pode ser visto pela primeira vez nas telonas. Ele está no elenco do longa "Um Lobo Entre os Cisnes", cinebiografia de Thiago Soares, primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.

Igor também atua em "Os Donos do Jogo", nova produção nacional da Netflix, que aborda o jogo do bicho no Rio de Janeiro, com estreia prevista para outubro. Em novelas, fez participações em "Bom Sucesso" (2019), e "Cara e Coragem" (2022), na Globo. Mineiro da cidade de Cataguases, o artista já sente a repercussão positiva de seu trabalho. "Estou vivendo exatamente o que sempre sonhei".