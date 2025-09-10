Mãe de três, Cardi B. revela que quer ter mais filhos para ser cuidada na velhice

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cardi B., de 32 anos, não quer parar no terceiro filho. Mãe de Kulture, 7, Wave, 4, e Blossom, de um ano, a cantora falou em entrevista ao podcast The Jennifer Hudson Show que deseja mais herdeiros. "Quanto mais filhos, menores as chances de eu acabar em um asilo. Algum deles vai ter que limpar o meu bumbum", disse a rapper.

Os três filhos são dela com o ex-marido, o rapper Offset. Na entrevista, Cardi diz que suas crianças têm traços de sua personalidade.

"Kulture é engraçado como eu, faz caretas e é um pouco malvadinho. Já Wave é bem menininha e atrevida como eu. Mas é uma boa menina", diz. Quanto à caçula, de 1 ano, ela diz que ainda está tentando decifrá-la.

RATOS E MORCEGOS

A rapper diz ainda que busca expor seus filhos a realidades diferentes. "Eles têm muitos primos e muitos amiguinhos, andam pelo bairro, adoram visitar meu pai. Estivemos na República Dominicana e eu falei: 'A vovó vai fazer vocês limparem o quarto'", contou Cardi.

A cantora nasceu em Nova York, filha de pais caribenhos. O pai é da República Dominicana e a mãe de Trinidad e Tobago. "Quero que eles saibam que existe outro mundo sem ser o nosso mundo. Não é só quintais verdejantes, veados e esquilos. Também tem ratos e morcegos", diz.