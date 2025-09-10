Rosiane Pinheiro vai substituir Luciana Gimenez como madrinha de bateria da Vai-Vai

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há menos de seis meses do Carnaval, a Vai-Vai anunciou uma nova madrinha de bateria. Rosiane Pinheiro, ex-dançarina da Gang do Samba e ex-A Fazenda (Record), irá substituir Luciana Gimenez.

A decisão de deixar a escola foi da própria apresentadora, que no último ano enfrentou problemas de saúde e precisou fazer uma cirurgia na coluna. As informações são do jornal Extra.

Rosiane, de 51 anos, já foi musa da Vai-Vai no enredo de 2025, que contou a história do diretor teatral José Celso Martinez Corrêa.

O anúncio da nova madrinha será feito oficialmente esta semana, diz a publicação.

O enredo da Va-Vai de 2026 será "Em cartaz: a saga vencedora de um povo heroico no apogeu da vedete da Pauliceia".