Notícias ao Minuto
Procurar

Rosiane Pinheiro vai substituir Luciana Gimenez como madrinha de bateria da Vai-Vai

A dançarina Rosiane Pinheiro, de 51 anos, já foi musa da Vai-Vai no enredo de 2025 e agora ganha novo posto

Rosiane Pinheiro vai substituir Luciana Gimenez como madrinha de bateria da Vai-Vai

© Reprodução

Folhapress
10/09/2025 12:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há menos de seis meses do Carnaval, a Vai-Vai anunciou uma nova madrinha de bateria. Rosiane Pinheiro, ex-dançarina da Gang do Samba e ex-A Fazenda (Record), irá substituir Luciana Gimenez.

 

A decisão de deixar a escola foi da própria apresentadora, que no último ano enfrentou problemas de saúde e precisou fazer uma cirurgia na coluna. As informações são do jornal Extra.

Rosiane, de 51 anos, já foi musa da Vai-Vai no enredo de 2025, que contou a história do diretor teatral José Celso Martinez Corrêa.

O anúncio da nova madrinha será feito oficialmente esta semana, diz a publicação.

O enredo da Va-Vai de 2026 será "Em cartaz: a saga vencedora de um povo heroico no apogeu da vedete da Pauliceia".

Além de Gkay, veja quem são as influenciadoras musas ou rainhas da bateria no Carnaval 2026

Além de Gkay, veja quem são as influenciadoras musas ou rainhas da bateria no Carnaval 2026

No último fim de semana Juliana Paes foi coroada rainha de bateria da Viradouro, marcando seu retorno à escola de samba

Folhapress | 07:30 - 03/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você