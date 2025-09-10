Famosos que NÃO deixarão heranças para os filhos

© <p>Getty Images</p>

Quando se trata de celebridades milionárias e bilionárias, muitos de nós imaginamos que seus filhos herdarão sua fortuna. De fato, essa é a maneira como a riqueza tem sido tradicionalmente administrada e continua sendo uma forma popular de manter a riqueza entre os já ricos e famosos. No entanto, existem algumas pessoas famosas que, por uma razão ou outra, optam por não passar sua riqueza para seus filhos.

No entanto, existem alguns famosos que, por um motivo ou outro, prometeram ou planejam doar a maior parte do seus rendimentos acumulados ao longo da vida para causas de caridade, em vez de entregá-los aos filhos. Além de ajudar os mais necessitados, essas pessoas acreditam que seus herdeiros devem trabalhar duro para ganharem o próprio dinheiro.

É claro que, em muitos casos, os filhos dessas celebridades ainda receberão uma boa quantia: muitos dos indivíduos nesta lista têm um patrimônio líquido tão alto que sobrará muita grana mesmo depois que maior parte for doada. Ainda assim, é chocante descobrir que os herdeiros dessas celebridades não receberão pomposas heranças, né? Clique na galeria e descubra quem são as personalidades que não pretendem repassar suas fortunas para seus descendentes!