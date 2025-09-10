Selena Gomez revela que sofre de artrite devido a doença autoimune

Notícias ao Minuto
Selena Gomez batalha contra uma doença autoimune há vários anos: o lúpus. Devido a essa condição, a cantora desenvolveu artrite nas articulações que a impedia de fazer tarefas simples do dia-a-dia

10/09/2025 13:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Fama

Selena Gomez, de 33 anos, batalha contra o lúpus, doença autoimune, há vários anos. Esta condição trouxe-lhe vários problemas no que diz respeito à saúde, tal como revelou ao podcast 'Good Hang with Amy Poehler'.

 

Ao falar sobre a sua marca de beleza, a Rare Beauty, a cantora explicou que sofre de artrite (doença nas articulações), um sintoma direto da inflamação autoimune, o que a levou a criar embalagens de produtos mais fáceis de manusear. 

"Tenho artrite nos dedos devido ao lúpus. Lembro-me que, antes da marca, estava tentando abrir uma garrafa de água e doía muito antes de começar a tomar a medicação correta.

Por isso quis tornar os produtos fáceis de abrir. Começámos fazendo cada produto com a intenção de [funcionar] para qualquer pessoa que [tenha] problemas de destreza", confessou a atriz. 

A Rare Beauty foi criada em setembro de 2020 e, em 2024, já valia 2 bilhões de dólares. 

A propósito do lançamento do novo perfume da marca, Selena mostrou-se orgulhosa com a embalagem que segue a mesma linha de facilitar a vida a quem tem limitações já que não tem tampa para remover, sendo apenas necessário pressionar um botão.

"Sei que pode parecer algo pequeno, mas não é, porque é muito útil para qualquer pessoa, de qualquer idade. E é por isso que queremos torná-los fáceis e acessíveis, porque é importante para mim e sempre foi", revelou.

O diagnóstico de Selena Gomez

Em 2013, a cantora foi diagnosticada com lúpus, uma doença crônica e autoimune em que o sistema imunológico ataca o próprio organismo. 

Segundo o portal Lusíadas, por estar associado a questões hormonais, é uma doença mais prevalente nas mulheres em idade fértil e surge, habitualmente, a partir dos 30 anos.

No documentário 'My Mind & Me', a atriz falou sobre algumas das dificuldades em viver com esta doença. "Agora só dói de manhã. Quando acordo, começo a chorar imediatamente porque dói". O aumento de peso é também outra causa desta doença devido à medicação que esta tem que tomar. 

Vale lembrar que Selena Gomez vai subir ao altar brevemente com o produtor musical Benny Blanco, de quem está noiva desde o fim de 2024.

 

