Silvio de Abreu volta à HBO Max para a continuação da novela 'Beleza Fatal'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silvio de Abreu voltará para a HBO Max para supervisionar a continuação de "Beleza Fatal", segundo uma pessoa envolvida na negociação. A novela foi a primeira da plataforma, protagonizada por Camila Pitanga e escrita por Raphael Montes.

Silvio era responsável pela área de dramaturgia do streaming quando o folhetim estreou, em janeiro. O sucesso da trama levou a HBO Max a viabilizar a segunda parte da história que apresentou a vilã Lola, na pele de Pitanga, e a busca por vingança de Sofia, vivida por Camila Queiroz.

O elenco contava ainda com Giovanna Antonelli, Murilo Rosa e Caio Blat. Silvio foi chamado pela HBO depois de anos na TV Globo. Ele escreveu folhetins de sucesso como "Passione", "Guerra dos Sexos" e "Rainha da Sucata" para a emissora, e se consagrou como um dos maiores autores de novela do Brasil.