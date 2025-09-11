Notícias ao Minuto
Kanye West vai depor em processo por assédio moral

O rapper está sendo processado por um ex-funcionário da Donda Academy, a escola particular cristã que fundou em 2020

Folhapress
11/09/2025 15:40 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A justiça americana determinou que Kanye Wests deverá depor dentro dos próximos 30 dias em uma ação trabalhista contra ele.

 

O rapper está sendo processado por um ex-funcionário da Donda Academy, a escola particular cristã que fundou em 2020. O trabalhador acusa Kanye de assédio moral, discriminação e ambiente hostil de trabalho. Ele pede uma indenização por danos morais. As informações são do TMZ.

Segundo a publicação, a ação foi protocolada em abril de 2024 por um homem chamado Trevor Phillips. O ex-funcionário diz que Kanye frequentemente tinha falas antissemitas, fazia bullying e perseguição contra funcionários negros e fantasiava sobre raspar o cabelo de todos os alunos.

Documentos obtidos pelo TMZ revelam que a justiça tentou contatar Kanye várias vezes, mas ele evitou receber a intimação.

A publicação procurou o advogado do artista, Eduardo Martorell, que afirmou que não vai comentar o caso.

Bad Bunny diz que excluiu EUA de turnê porque tem medo da polícia anti-imigração

Pouco antes de um show em San Juan, capital de Porto Rico, Bad Bunny denunciou em suas redes sociais que agentes da ICE estavam abordando pessoas em uma rua próxima

Folhapress | 10:30 - 11/09/2025

