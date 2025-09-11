Kanye West vai depor em processo por assédio moral

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A justiça americana determinou que Kanye Wests deverá depor dentro dos próximos 30 dias em uma ação trabalhista contra ele.

O rapper está sendo processado por um ex-funcionário da Donda Academy, a escola particular cristã que fundou em 2020. O trabalhador acusa Kanye de assédio moral, discriminação e ambiente hostil de trabalho. Ele pede uma indenização por danos morais. As informações são do TMZ.

Segundo a publicação, a ação foi protocolada em abril de 2024 por um homem chamado Trevor Phillips. O ex-funcionário diz que Kanye frequentemente tinha falas antissemitas, fazia bullying e perseguição contra funcionários negros e fantasiava sobre raspar o cabelo de todos os alunos.

Documentos obtidos pelo TMZ revelam que a justiça tentou contatar Kanye várias vezes, mas ele evitou receber a intimação.

A publicação procurou o advogado do artista, Eduardo Martorell, que afirmou que não vai comentar o caso.