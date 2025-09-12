Sou um trapper, não um traficante, diz Oruam em carta publicada nas redes

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como o rapper Oruam, publicou uma carta aberta em suas redes sociais nesta terça-feira (9). O artista está preso no Rio de Janeiro há mais de um mês, por acusações de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

"Para todos os meus fãs. Um leão ferido ainda é um leão. Ninguém prende quem tem a mente livre. Sempre visitei meu pai na prisão, me acostumei a ser visita... E, hoje, quando minha família vem me ver, o que mais quero e ir embora junto com eles", diz a carta em sua publicação.

O músico também afirma ter deixado de lado a sua fé em decorrência de sua popularidade, mas que agora estaria buscando a reconexão com Deus. "Fiquei famoso, ganhei o mundo... E me esqueci de Deus. Tive que ser preso pra voltar a falar com Ele. Aceito meu castigo..."

Oruam, ainda, diz que está sofrendo uma série de injustiças e que a sua situação tem sido tratada com descaso, vítima de perseguições que estariam tentando destruir o seu trabalho.

"Mas não posso deixar de falar da injustiça e do descaso com que minha situação vem sendo tratada. Estou pagando por erros, mas também sendo julgado de forma desigual, carregando nas costas acusações que não correspondem a minha verdade. Mais do que uma pena, sinto o peso de uma perseguição que tenta manchar a minha história e minha arte."

Ele inclui ainda um pedido de desculpas aos seus fãs. "Peço desculpas aos meus fãs e a minha família. Hoje sei quem são meus amigos de verdade e quem são meus amigos de mentira, quem é falso e quem é verdadeiro. Nunca vou esquecer de quem estendeu a mão no momento em que eu mais precisei. Fui leal a falsos amigos e máscaras caíram! Um abraço a todos os fãs que se decepcionaram comigo. Quem que entendam: eu sou um trapper, não um traficante. Esse é o meu momento de rever meus erros, de refletir e de me levantar mais forte."

"Aos que acreditam em mim, fiquem firmes e logo vocês vão me ver. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno", conclui Oruam.