Notícias ao Minuto
Procurar

Sou um trapper, não um traficante, diz Oruam em carta publicada nas redes

Oruam está preso no Rio de Janeiro há mais de um mês, por acusações de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal

Sou um trapper, não um traficante, diz Oruam em carta publicada nas redes

© Reprodução

Folhapress
12/09/2025 10:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Relato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como o rapper Oruam, publicou uma carta aberta em suas redes sociais nesta terça-feira (9). O artista está preso no Rio de Janeiro há mais de um mês, por acusações de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

 

"Para todos os meus fãs. Um leão ferido ainda é um leão. Ninguém prende quem tem a mente livre. Sempre visitei meu pai na prisão, me acostumei a ser visita... E, hoje, quando minha família vem me ver, o que mais quero e ir embora junto com eles", diz a carta em sua publicação.

O músico também afirma ter deixado de lado a sua fé em decorrência de sua popularidade, mas que agora estaria buscando a reconexão com Deus. "Fiquei famoso, ganhei o mundo... E me esqueci de Deus. Tive que ser preso pra voltar a falar com Ele. Aceito meu castigo..."

Oruam, ainda, diz que está sofrendo uma série de injustiças e que a sua situação tem sido tratada com descaso, vítima de perseguições que estariam tentando destruir o seu trabalho.

"Mas não posso deixar de falar da injustiça e do descaso com que minha situação vem sendo tratada. Estou pagando por erros, mas também sendo julgado de forma desigual, carregando nas costas acusações que não correspondem a minha verdade. Mais do que uma pena, sinto o peso de uma perseguição que tenta manchar a minha história e minha arte."

Ele inclui ainda um pedido de desculpas aos seus fãs. "Peço desculpas aos meus fãs e a minha família. Hoje sei quem são meus amigos de verdade e quem são meus amigos de mentira, quem é falso e quem é verdadeiro. Nunca vou esquecer de quem estendeu a mão no momento em que eu mais precisei. Fui leal a falsos amigos e máscaras caíram! Um abraço a todos os fãs que se decepcionaram comigo. Quem que entendam: eu sou um trapper, não um traficante. Esse é o meu momento de rever meus erros, de refletir e de me levantar mais forte."

"Aos que acreditam em mim, fiquem firmes e logo vocês vão me ver. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno", conclui Oruam.

Oruam, preso há 50 dias, compõe novo álbum na cela, e defesa diz que delegado o persegue

Oruam, preso há 50 dias, compõe novo álbum na cela, e defesa diz que delegado o persegue

Oruam foi preso no dia 22 de julho, após um incidente ocorrido na noite anterior, quando policiais civis foram até o endereço do artista para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente

Folhapress | 06:35 - 11/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você