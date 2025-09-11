Notícias ao Minuto
Procurar

Ex-SBT, Paulo Mathias é contratado pela Record

O apresentador integrará a equipe de cobertura de A Fazenda 17, reality rural da emissora que estreia nesta segunda-feira (15)

Ex-SBT, Paulo Mathias é contratado pela Record

© Divulgação

Folhapress
11/09/2025 11:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Televisão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-apresentador do programa Chega Mais, do SBT, Paulo Mathias, 34, é o mais novo contratado da Record. O jornalista será um dos âncoras do Link Podcast, plataforma do canal com foco em jornalismo e cultura, e também integrará a equipe de cobertura de A Fazenda 17, reality rural da emissora que estreia nesta segunda-feira (15).

 

Fora da televisão desde o início de 2025, Paulo anunciou a novidade nas redes sociais: "Turma! Vou apresentar o @linkpodcastoficial durante o período de A Fazenda 17. De segunda a sexta-feira, estarei ao vivo, às 14h, ao lado da talentosíssima Mônica Fonseca, cobrindo as principais notícias do dia e o que vai acontecer lá em Itapecerica!"

Em comunicado, a Record explicou que a contratação do apresentador está alinhada à proposta do podcast: "A ideia é conversar, debater e entreter de forma leve, rápida e participativa, do jeito que o público do Link gosta."

O próprio Paulo reforçou o entusiasmo com a novidade: "As lives são um espaço único de troca com as pessoas, e quero transformar cada transmissão em um bate-papo vibrante e com informação". A atual edição do reality estreia com 24 peões confinados na tradicional sede de Itapecerica da Serra, São Paulo, e não haverá Paiol -todos os participantes já começam direto na disputa oficial pelo prêmio de R$ 2 milhões. Adriane Galisteu segue no comando da atração pelo quinto ano consecutivo.

As transmissões com Paulo Mathias vão estar disponíveis no YouTube , no Record Plus e em todas as plataformas digitais do Link Podcast.

Globo grava piloto com Jade Picon para possível novela em formato vertical

Globo grava piloto com Jade Picon para possível novela em formato vertical

A ideia da emissora é que a produção emule formato popularizado por redes como o TikTok, que ganhou fama com episódios de até cinco minutos

Folhapress | 09:30 - 11/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você