Bad Bunny diz que excluiu EUA de turnê porque tem medo da polícia anti-imigração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bad Bunny vem ao Brasil em fevereiro e os ingressos já estão esgotados. Sua turnê "Debí Tirar Más Fotos" vai passar ainda por Colômbia, Costa Rica, México, República Dominicana, Portugal, França, Itália, Inglaterra, Suécia, Austrália e Japão. Ele só não vai tocar nos EUA.

Em entrevista ao site ID.Co, publicada nesta quarta-feira (10), o artista porto-riquenho explicou que tem medo da ICE, a polícia anti-imigração americana, pegar seus fãs.

"Há muitas razões pelas quais eu não vou tocar nos EUA, e nenhuma delas é por ódio. Toquei lá muitas vezes", disse Bunny. "Todos os shows foram um sucesso, foram magníficos. Me conectei com os latinos que vivem lá."

"Mas existe a questão da ICE", falou. "E se a ICE ficar na porta do meu show? Isso é algo que me preocupa muito e que temos discutido."

Em junho, pouco antes de um show em San Juan, capital de Porto Rico, Bad Bunny denunciou em suas redes sociais que agentes da ICE estavam abordando pessoas em uma rua próxima. "Eles estão lá, os desgraçados. Filhos da mãe. Por que não deixam as pessoas em paz?", disse.

Porto Rico é um território não incorporado dos EUA, com o status de estado livre associado.