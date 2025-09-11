Oruam, preso há 50 dias, compõe novo álbum na cela, e defesa diz que delegado o persegue

© <p>Reprodução Instagram @oruam_</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preso há quase 2 meses, o rapper Oruam, 25 anos, passou cerca de dez dias em uma cela de isolamento. Depois, foi para uma cela coletiva. Está compondo um novo álbum com temáticas de encarceramento e perseguição policial.

Os versos são escritos em um pequeno caderno sem linhas que um dos advogados lhe deu.

Crianças que vão visitar os pais no presídio Serrano Neves, parte do Complexo Penitenciário de Gericinó, pedem autógrafo ao músico, que tem sentido a angústia de estar longe do seu público, com medo de ser esquecido, segundo relatos de familiares e advogados.

Ao mesmo tempo em que Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, espera um desfecho para o seu caso, sua defesa aguarda a apreciação de um habeas corpus por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, argumentando que a prisão tem uma série de inconsistências.

"E se ele compuser um rap dizendo que o delegado de polícia, que vai buscar às 11 horas da noite, dá um tapaço na cara do garoto, depois o subjuga. Vão chamar isso de proibidão. Quando, na verdade, proibido devia ser o delegado dar um tapaço na cara de quem está prendendo", afirma Nilo Batista, um dos advogados do artista.

O tapa ao qual o advogado se refere aparece em um dos vídeos enviados à Folha pela defesa, que mostra o delegado Moysés Santana Gomes, agredindo um dos jovens que estavam presentes na noite da diligência que levou à prisão de Oruam.

Os advogados que representam o cantor elencaram o que consideram ser uma lista de inconsistências na denúncia, que aponta tentativa de homicídio pelo arremesso de pedras contra os policiais.

A defesa enumera perícias inconclusivas em relação a uma suposta arma de fogo atribuída pela polícia ao cantor, a abertura do inquérito fora da jurisdição, a acusação sem nenhuma comprovação de tráfico de drogas nem de associação ao tráfico e contradições sobre a letalidade das pedras arremessadas contra os agentes policiais.

Procurada, a Polícia Civil defendeu sua atuação no caso e afirmou agir dentro da legalidade.

Oruam foi preso no dia 22 de julho, após um incidente ocorrido na noite anterior, quando policiais civis foram até o endereço dele no bairro Joá, no Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente que estava na casa do cantor. O jovem, menor de 18 anos, estaria descumprindo uma medida sócio educativa.

Na versão da polícia, que chegou ao local em uma viatura descaracterizada por volta das 23 horas, cinco amigos de Oruam, além do adolescente, foram abordadas na rua. Durante a ação, um deles, Pablo Ricardo de Morais, teria começado a desacatar, com xingamentos, o delegado Moysés e o oficial de cartório da Polícia Civil Alexandre Ferraz, que o acompanhava.

Ainda conforme a polícia, Oruam apareceu na varanda da casa, que ficava no alto, acompanhado de outras pessoas, e inflamou uma reação, provocando as pedradas.

Já na versão da defesa, Pablo Morais não desacatou o policial. Ele teria apenas questionado a legalidade da abordagem àquela hora da noite. Neste momento, o adolescente já havia sido levado para dentro da viatura, mas a polícia não foi embora. O vídeo apresentado pela defesa mostra o delegado Moysés dando um soco, um tapa e um chute em Pablo depois da apreensão do jovem.

De acordo com o advogado Nilo Batista, as pedras foram atiradas para interromper uma situação em que o policial agredia uma das pessoas ali presentes, mas o gesto foi transformado em uma denúncia de tentativa de homicídio contra Oruam. "Qual foi o último caso de homicídio por pedrada? O último que eu me lembro está no evangelho. Jogar essas pedras tinha um sentido defensivo", diz Batista.

Também advogado do cantor, Fernando Henrique Cardoso Neves diz que seu cliente é vítima de uma antiga perseguição por parte do delegado Moysés. Segundo ele, o policial usa uma incriminação grave, como o tráfico de drogas e associação para o tráfico contra o cantor, mas não apresenta qualquer prova disso.

"Essa perseguição começa pela própria concepção do Mauro, que é filho de um presidiário [o pai de Oruam é Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho, que cumpre pena desde 1996]. E qualquer outra pessoa no mundo com essa filiação acaba sofrendo os preconceitos próprios de uma sociedade cuja grande paixão é prender e fazer sofrer", diz Neves.

No início deste ano, o delegado Moyses, que pertence à DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) do Rio de Janeiro, instaurou um inquérito sobre um suposto tiro com arma de fogo disparado por Oruam em São Paulo em dezembro de 2024.

A defesa de Oruam afirma que foi um "tiro pirotécnico" para uma peça publicitária e que o delegado não tem conexão de especialidade com esse tipo de crime, além de um equívoco de competência sobre o juízo de outro estado.

Os advogados questionam também a razão de agentes de uma delegacia de entorpecentes terem se envolvido em uma questão relacionada à quebra de medida socioeducativa, no caso do adolescente detido.

Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que as pedradas começaram antes de o delegado dar o soco em Pablo Morais, mas a resposta contradiz a cronologia indicada no depoimento do delegado e do oficial de cartório nos documentos do caso.

A Polícia Civil também afirma que o vídeo divulgado pela defesa é um recorte que omite o contexto real.

"Quando o delegado se dirigiu a um dos presentes, a equipe já tinha sido atacada com pedras, contra a viatura e contra os policiais, inclusive com um agente atingido. O delegado conteve um dos envolvidos que retirava uma pedra para lançar. Essa reação ocorreu após a violência contra a polícia, e não antes, como tenta fazer parecer a defesa. O material foi claramente manipulado para proteger os agressores e inverter a narrativa", diz o órgão.

"Comparsas de Oruam investiram contra os policiais e contra a viatura, lesionando um agente. O delegado agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal para conter uma agressão em andamento", diz.

Ainda segundo a Polícia, a abordagem estava em curso de forma técnica e dentro da legalidade. "Quatro indivíduos eram revistados, com um já detido, quando outro passou a desacatar e reagir de forma violenta.

Nesse momento, o delegado interveio com técnicas de contenção previstas em treinamento policial", diz.

Questionada pela reportagem por que a equipe não deixou o local após colocar o adolescente dentro da viatura, a Polícia Civil diz que não havia como sair em meio a ataques violentos. "A permanência era necessária para proteger a integridade da equipe, da viatura e do próprio apreendido".

Segundo a nota, o adolescente "é reconhecido como um dos maiores ladrões de veículos do estado e também atua como segurança de uma liderança do Comando Vermelho. Sua captura era prioritária e exigia cautela até a completa estabilização do cenário."

A polícia também nega perseguição ao cantor. "Oruam responde a investigações fundamentadas em fatos concretos. A Justiça e o Ministério Público acolheram as denúncias e mantiveram a prisão, o que demonstra a solidez das provas."

Questionada sobre quais são as suspeitas de tráfico de drogas e associação ao tráfico contra o músico, a polícia diz que as investigações "apontam indícios de que Oruam mantém vínculos com integrantes do Comando Vermelho, servindo como financiador e promotor da chamada narcocultura, que glamouriza o crime".