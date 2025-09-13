Famosos LGBTQ+ que receberam ordens para NÃO saírem do armário

© Getty Images

Anunciar que é membro da comunidade LGBTQ+, embora seja cada vez mais célebre, continua sendo uma coisa muito difícil de fazer. Esse desafio é ainda maior quando toda a sua carreira é baseada na sua imagem pública, como acontece com tantos atores e músicos.

Todos sabemos que a luta para chegar a um acordo com a nossa sexualidade pode ser bem difícil, mas mesmo quando uma pessoa está pronta para compartilhar seu eu autêntico com o mundo, pode ser extremamente desanimador sentir que o mundo ainda não está preparado para ouvi-lo. Muitas celebridades LGBTQ+ até foram pressionadas a ficar no armário, seja por agentes, diretores de elenco, amigos ou familiares, apesar de terem expressado o desejo de contar ao mundo.

