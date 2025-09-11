Notícias ao Minuto
Channing Tatum admite que recusar papel em 'A Bela e a Fera' foi seu 'maior erro'

Ator diz que rejeitar filme não realizado de Guillermo del Toro ainda o assombra anos depois

11/09/2025 08:30 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Fama

Carreira

Ao longo de uma carreira profissional é preciso tomar decisões - e sabemos que algumas podem ser bem difíceis de se optar... Que o digam as estrelas de Hollywood, que passaram por verdadeiros dilemas ao recusarem papéis em filmes que depois se tornaram sucessos de bilheteira e até renderam Oscars para outros atores. Arrependimento? Sim!

Para Channing Tatum, esse momento chegou quando ele recusou a chance de estrelar a versão não realizada de 'A Bela e a Fera', de Guillermo del Toro. Em uma entrevista à Vanity Fair publicada em 9 de setembro de 2025, o galã revelou que o aclamado diretor o queria pessoalmente para o papel da Fera, chamando-o de "um dos maiores erros da minha carreira". Na época, porém, o ator disse que estava sobrecarregado — ele tinha acabado de se tornar pai, já estava preso em outro projeto exaustivo e sentia que o roteiro não estava totalmente pronto.

Clique na galeria para conhecer os atores que rejeitaram papéis em grandes êxitos do cinema!

