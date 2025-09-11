Mariah Carey chega ao Brasil e atende fãs na porta de hotel

© AgNews

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mariah Carey chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (11). Ela se apresenta no festival The Town, no Autódromo de Interlagos, no sábado (13).

A artista foi recebida por diversos fãs, e parou para atendê-los e dar autógrafos. Além da apresentação do sábado, ela também vai se apresentar do Amazônia Livre -nesta quinta-feira (11) e Sempre, direto de Belém, no dia 17.

Shows no Brasil

Em novembro, os olhos do mundo estarão voltados para Belém, sede da 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30). Dois meses antes do encontro global, a cidade localizada no coração da Floresta Amazónica será palco do Amazónia Live – Hoje e Sempre, promovido pela Rock World, promotora dos festivais Rock in Rio, Rock in Rio Lisboa e The Town, uma empresa Live Nation.

No dia 17 de setembro, o movimento levará ao mundo uma imagem poderosa da estrela internacional Mariah Carey. A diva pop atuará num palco flutuante, diretamente sobre o Rio Guamá, em Belém. O espetáculo será transmitido como um especial de televisão criado para impactar: além do cenário deslumbrante do entardecer na Floresta Amazónica, toda a cenografia será inspirada na vitória-régia, planta-símbolo da região.

O objetivo é chamar a atenção para a necessidade de manter a floresta em pé, através da proteção dos seus povos originários, do incentivo à bioeconomia, da restauração de terras degradadas e do reflorestamento, contribuindo assim para o desafio global de reduzir as emissões de carbono. Será também uma oportunidade de mostrar ao mundo um pouco da cultura local. Por isso, o espetáculo contará com a abertura de quatro gerações da música paraense: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

O movimento está já a beneficiar instituições na região metropolitana de Belém. Entre mais de 100 iniciativas inscritas, foram selecionadas seis ações que atuam em áreas como a promoção dos direitos das mulheres, a geração de rendimento, a conservação da natureza, o turismo de base comunitária, a agroecologia, a reciclagem e a valorização da cultura tradicional.