Notícias ao Minuto
Procurar

'É como uma nova identidade', diz Tom Holland sobre os três anos e meio de sobriedade

Ator também falou sobre sua marca de cerveja sem álcool e o impacto pessoal da conquista; ele contou o desenvolvimento de um projeto ajudou a melhorar seu estilo de vida

'É como uma nova identidade', diz Tom Holland sobre os três anos e meio de sobriedade

© Getty Images

Folhapress
11/09/2025 19:40 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido mundialmente como o Homem-Aranha nos cinemas, Tom Holland, 29, revelou estar vivendo um momento de transformação pessoal. O ator celebrou, em entrevista à revista Esquire, seus três anos e meio de sobriedade, destacando como a decisão de abandonar o álcool mudou sua vida.

 

"É uma sensação incrível, quase como uma identidade totalmente nova", afirmou. Para ele, a jornada de recuperação não se resume apenas à ausência da bebida, mas a uma nova forma de se relacionar com si mesmo e com o mundo ao redor.

Além do aspecto pessoal, o britânico contou que o período coincidiu com o desenvolvimento de sua empresa de cerveja sem álcool, um projeto que tem crescido junto com sua própria reinvenção. "Estou muito orgulhoso disso. A cada dia damos grandes passos na direção certa, pensando em novas maneiras de inovar e criando novas ideias para produtos", explicou.

Segundo ele, o trabalho no negócio tem sido uma extensão natural da sua busca por equilíbrio. O ator descreveu a experiência como enriquecedora e em constante transformação. "É um processo em constante mudança e crescimento", resumiu.

Holland, que desde cedo enfrentou a pressão de ser um astro global, já havia comentado em outras ocasiões sobre os desafios da fama e a importância de cuidar da saúde mental.

Astro chinês Yu Menglong morre em acidente aos 37 anos

Astro chinês Yu Menglong morre em acidente aos 37 anos

O ator de "Go Princess Go" e "Eternal Love" teria sofrido uma grave queda e morrendo

Rafael Damas | 12:30 - 11/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você