Isabelle Nogueira vira enredo de escola de samba em Manaus

A modelo agradeceu a homenagem e se disse motivada a desfilar no Carnaval

11/09/2025 22:20 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e ex-BBB Isabelle Nogueira, 32, foi escolhida como enredo da Escola de Samba Presidente Vargas no Carnaval 2026. A agremiação fica no bairro onde ela nasceu, em Manaus (AM).

 

Pelas redes sociais, a escola contou a notícia aos seguidores. "Isabelle Nogueira é a nossa homenageada, símbolo da cultura do Amazonas, uma guerreira amazônica que levou a sua raiz, sua gente e sua história para o Brasil inteiro e para além das fronteiras", diz trecho da postagem.

Em seu perfil, a modelo agradeceu e se disse motivada a desfilar no Carnaval. O enredo escolhido leva o título "Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica".

"Estou feliz em contribuir com a cultura do nosso Amazonas para explanar ao país inteiro que temos um Carnaval forte. Só me traz emoção, nostalgia. Foi aqui que tudo aconteceu, meus grandes sonhos e passos", disse em vídeo.

O bairro de Presidente Vargas era conhecido anteriormente como Matinha. "Aqui aprendi que o samba é mais do que dança, é identidade, é resistência e muito amor", comemorou Isabelle.

Em 2025, a escola de samba foi campeã do Grupo de Acesso A e garantiu a volta ao Grupo Especial do Carnaval de Manaus no próximo ano.

