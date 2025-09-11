Astro chinês Yu Menglong morre em acidente aos 37 anos

© Getty Images

Nesta quinta-feira (11), morreu o ator e cantor chinês Yu Menglong, mais conhecido por seus papéis em "Go Princess Go" e "Eternal Love", após sofrer uma queda de um edifício em Pequim.

A polícia informou que o corpo do artista foi encontrado por um morador do prédio onde ele estava hospedado e que a queda pode ter acontecido por uma falha na proteção de uma janela. O caso ainda está sendo investigado.

"Estamos profundamente tristes em informar a todos que nosso amado Menglong faleceu após uma queda. De acordo com a investigação policial, a possibilidade de crime foi descartada. Que o falecido descanse em paz e que os vivos permaneçam fortes", dizia um comunicado divulgado pelo estúdio que o artista era contratado.



Yu nasceu em 15 de junho de 1988, em Urumqi, na Região Autônoma Uigur de Xinjiang, na China. O artista ganhou destaque como cantor por meio de programas de talentos como "My Show" e "Happy Boys", desenvolvendo inicialmente sua carreira na indústria do entretenimento como cantor. Em 2014, iniciou sua transição para a atuação participando do drama "The Loving Home". Posteriormente, estrelou várias séries, incluindo "Go Princess Go" e "Eternal Love", de acordo com o Nanfang Plus.